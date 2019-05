Payshop e IFTHENPAY assinam parceria para pagamentos

A Payshop e a IFTHENPAY, empresa especializada na emissão e gestão de referências multibanco partilhadas, assinaram um acordo de parceria.

A partir de agora, as entidades aderentes à gateway de pagamentos da IFTHENPAY passam a ter ao seu dispor, além das referências multibanco e do MB Way, as referências Payshop. As referências Payshop permitem o processamento de pagamentos a dinheiro numa rede de lojas de proximidade (agentes Payshop), que conta com cerca de 6.500 parceiros.

“Temos um enorme entusiasmo na nova relação entre Payshop e IFTHENPAY. Os meios e canais de pagamento Payshop processam mais de 30 milhões de transações por ano, garantindo aos utilizadores uma facilidade na utilização do sistema Payshop no pagamento das suas contas domésticas, no carregamento do seu telemóvel, no pagamento das suas portagens ou impostos, na compra de vouchers para gaming online entre outros, com segurança e controlo numa rede de mais de 6.500 pontos em todo o país”, afirma Tiago Almeida Mota, CEO da Payshop, numa nota enviada às redações, pelo Banco CTT, entidade gestora da Payshop.

“Agora quem quiser comprar online e pagar em dinheiro, convenientemente num agente Payshop perto de si, já pode!”, acrescenta.

Filipe Moura, Co-CEO e Co-Founder da IFTHENPAY, salienta que: “Esta é mais uma forma de ampliarmos as opções de pagamento que disponibilizamos à nossa rede de aderentes e de funcionarmos como um facilitador de novas oportunidades de negócio, contribuindo para o desenvolvimento do comércio online“.