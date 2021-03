PCP admite condições para desconfinar, mas quer mais apoios e investimento

A secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, intervém no debate com a presença do primeiro-ministro sobre política geral, esta tarde na Assembleia da República, em Lisboa, 19 de janeiro de 2021. Portugal contabilizou hoje 218 mortes, um novo máximo de óbitos em 24 horas, relacionados com a covid-19, e 10.455 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Num comunicado de Jorge Pires, da comissão política dos comunistas, "regista-se positivamente a continuação da descida sustentada do número de incidências por 100.000 habitantes e do número de internamentos" e que "Portugal é hoje o País da União Europeia com o menor índice de transmissibilidade da Europa".

Pelo que estão "criadas as condições para o desconfinamento tão necessário à vida do país e dos portugueses", segundo Jorge Pires, em formato de texto e vídeo.

O PCP reafirma ainda que "o que o país precisa é de reforçar a proteção individual, fazer a pedagogia da proteção e reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), concretizando todas as medidas aprovadas no Orçamento do Estado".

Uma delas é "a contratação dos mais de 500 profissionais em falta na estrutura" de saúde pública, prevista no orçamento.

Jorge Pires disse ter ficado preocupado por "não se ter verificado nenhuma intervenção dos técnicos sobre vacinação", por poder "estar em causa a possibilidade de se atingir a imunidade de grupo em agosto, como previsto no plano, devido à não entrega das vacinas contratadas às farmacêuticas".

Por isso, o dirigente comunista insistiu na "importância decisiva da vacinação rápida de toda a população, pelo que se exige ao Governo a necessidade de diversificar a aquisição de vacinas já aprovadas pela OMS e outras entidades nacionais, não ficando dependente dos contratos realizados pela Comissão Europeia".

Portugal, concluiu, precisa de "dinamizar a atividade económica, garantidas todas as condições de segurança dos trabalhadores, as atividades cultural e desportiva, e simultaneamente garantir a proteção social a todos aqueles que perderam as suas remunerações".

Outra das reivindicações é "garantir o salário a 100% aos pais das crianças até aos 16 anos que têm de ficar confinadas em casa devido ao encerramento das escolas".