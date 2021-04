PCP diz que caíram investimentos em infraestruturas rodoviárias "por imposição da UE"

© JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O dirigente comunista Vasco Cardoso afirmou esta terça-feira que "caíram investimentos em infraestruturas rodoviárias" previstos pelo Governo no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "por imposição da União Europeia".

"Este PRR tem um pecado original, o seu enquadramento, as suas orientações, as verbas que são inscritas, o seu destino está previamente condicionado pelas opiniões da União Europeia e não por aquilo que são as necessidades do país", afirmou o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, depois de o partido ter sido recebido em audiência pelo Governo no parlamento antes de o executivo entregar em Bruxelas a versão definitiva do documento, que esteve em consulta pública.

"Este é apenas um exemplo que confirma que não são as prioridades nacionais a ditar o tipo de investimentos incluídos no PRR, mas os objetivos previamente determinados a partir de terceiros", criticou.

Questionado se o Governo detalhou na reunião que investimentos rodoviários caíram, o dirigente comunista respondeu negativamente.

"Não ficámos com uma noção de quais terão ficado pelo caminho, se serão todos se apenas alguns, mas ficámos claramente com ideia que foi a União Europeia e não o país a decidir isso", reiterou.