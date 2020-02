PCP abstém-se nas contrapartidas do PSD. Vota a favor da descida do IVA

O PCP desafia os partidos a votarem a favor da proposta que o partido apresentou para a descida do IVA. Os comunistas consideram que é a “única que cumpre a descida do imposto para todos e sem contrapartidas”, indicou o líder parlamentar do PCP, João Oliveira.

O PCP sublinha que a bancada “votará a favor de qualquer medida que reduza o IVA para os 6%, mas não acompanhará medidas que condicionem essa descida”, indicou o líder parlamentar comunista.

“A taxa do IVA que estava nos 6% e era para todos tem de voltar a ser de 6% e para todos”, afirmou João Oliveira.

O PSD já anunciou que faz depender a aprovação da baixa do IVA da luz da aprovação das contrapartidas que propõe: um corte menor nos gabinetes ministeriais – de 8,5 milhões de euros em vez dos 22 milhões já chumbados na segunda-feira – e um ajustamento no excedente orçamental de 0,25% para 0,20%.

Nessa parte da proposta do PSD, o PCP vai abster-se e torna incerta a aprovação da medida na sua totalidade.

O PCP, afirmou João Oliveira, votará “a favor” das propostas que “fixam os 6% do IVA” e não acompanhará “as medidas que condicionam a sua aplicação”.

A única proposta que, para João Oliveira, garantiria a descida do imposto sobre a eletricidade para consumo doméstico é a do PCP e é a “única que não levanta dúvida de que pode ser aplicada”.

“Repõe os 6% de forma universal, sem exigências nem contrapartidas”, afirmou.

O presidente da bancada comunista acusou ainda o PSD de, com o CDS, quando estiveram no Governo (2011-2015), de ser o responsável pelo aumento do IVA na eletricidade para 23%.

E estendeu a acusação ao PS por, nos últimos anos em que esteve no poder, não ter revertido essa medida.

“O PS é tão responsável pela manutenção do IVA como o PSD”, acusou ainda, recusando a ideia de estar a “salvar a face” dos socialistas.

Sem maioria absoluta no parlamento, o PS tem 108 deputados. Para fazer passar a sua proposta, o PSD tem de ter 109 votos, onde já estão incluídos os seus 79 parlamentares. O Bloco de Esquerda, com 19 deputados, já anunciou que apoia a proposta social-democrata, o deputado do Chega também. E o CDS não anunciou como votará.

*Com Lusa