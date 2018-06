PCP insiste na construção da Barragem do Pisão no concelho do Crato

O PCP insistiu esta quarta-feira na construção da Barragem do Pisão, no concelho do Crato (Portalegre), projeto hidroagrícola reivindicado há dezenas anos, considerando que a obra “não representa um encargo”, mas sim “um investimento produtivo”.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Direção da Organização Regional de Portalegre (DORPOR) do PCP recorda a “importância” que têm para o Alentejo as questões relacionadas com a água e considera que o Governo “não pode invocar” falta de verbas para o projeto do Pisão.

“O Governo PS não pode invocar falta de verbas, porque os custos não serão incomportáveis e são investimento produtivo e não encargo. Tão pouco pode argumentar com outras prioridades, porque o investimento no interior e a importância que para o Alentejo tem a água é prioridade das prioridades”, lê-se no comunicado dos comunistas.

A 20 de julho de 2016, foi aprovada por unanimidade, na Assembleia da República (AR), uma iniciativa legislativa do PCP em que recomendava ao Governo a inclusão do projeto do Pisão nas prioridades de investimento em regadio.

A resolução recomendava ao Governo que integrasse o aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Pisão nas prioridades de investimento em regadio, no Plano Nacional de Regadio e no Programa Nacional para a Coesão Territorial, tendo em conta a sua importância para o desenvolvimento do distrito de Portalegre.

A resolução recomendava também ao Governo, através da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, a participação interministerial de acordo com os fins múltiplos do empreendimento e o seu aproveitamento enquanto reserva estratégica para abastecimento de água às populações.

“Após a aprovação, por unanimidade, da resolução proposta pelo Grupo Parlamentar do PCP para a construção da barragem do Pisão, o Governo PS não tem desculpa se não decidir e definir as respetivas verbas para a construção deste importante empreendimento”, lê-se ainda no comunicado.

Por outro lado, a Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre (AADP) já divulgou que vai avançar com a constituição de uma associação de regantes, como forma de reivindicar junto do Governo a construção da barragem.

“Estamos a trabalhar em conjunto com a Associação de Produtores Agrícolas de Precisão e vamos agregar agricultores de todos os concelhos da área de influência da barragem”, disse hoje à Lusa a presidente da AADP, Fermelinda Carvalho.

Defendendo ser “urgente” avançar com o projeto hidroagrícola do Pisão, a mesma dirigente sublinhou que a constituição da associação de regantes destina-se a fazer uma “pressão positiva” junto do Governo, no sentido de alertar para a importância da obra que é “fundamental” para os agricultores.

Em junho de 2013, os autarcas dos 15 concelhos do distrito de Portalegre sugeriram ao Governo que tomasse as “medidas necessárias” para angariar verbas provenientes de fundos comunitários para que a obra avançasse.

O último projeto desenvolvido para a construção da barragem, em 2013, segundo a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), previa que a albufeira abrangesse uma área de 3.200 hectares, com as componentes de abastecimento público de água e de regadio, mas obrigaria à submersão da pequena aldeia do Pisão, com cerca de 100 habitantes.

O projeto apontava para uma capacidade de armazenamento de 100 milhões de metros cúbicos de água e o perímetro de rega poderia beneficiar cerca de nove mil hectares dos concelhos do Crato, Alter do Chão, Fronteira, Portalegre e Avis.