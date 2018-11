PCP quer impedir aumento das taxas no ensino superior

O PCP quer impedir o aumento das taxas e emolumentos nas universidades públicas no próximo ano letivo. A proposta de alteração deu entrada nos serviços do Parlamento esta quarta-feira.

“No ano letivo de 2019/2020 as Instituições do Ensino Superior não podem aumentar o valor das taxas e emolumentos nas Instituições do Ensino Superior Públicas”, lê-se no texto da proposta da bancada comunista.

O PCP defende ainda que todas as taxas e emolumentos pagos nas universidades públicas tenham o mesmo valor para os mesmos atos. “O Governo procede à uniformização das taxas e emolumentos nas Instituições do Ensino Superior Públicas”, com os comunistas a lembrarem que tal já está previsto desde 2016, mas “nunca foi aprovado e publicado, ficando ao critério de cada Instituição a definição das taxas e emolumentos.”

Na nota justificativa que acompanha a proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019, o PCP insiste no fim das taxas e emolumentos. Os comunistas lamentam que existindo tais taxas e emolumentos, “as mesmas devem ser residuais o que significa, no imediato, suspender o aumento do seu valor das taxas e emolumentos.”

O mesmo ato, vários valores

As taxas que os alunos pagam por atos administrativos e académicos variam de universidade para universidade. Cada uma pode estabelecer o valor que entender.

Por exemplo, pedir um certificado de conclusão de licenciatura na Universidade Nova de Lisboa custa 50 euros. Já na Universidade de Coimbra custa 20 euros e na Universidade do Porto apenas 15 euros.