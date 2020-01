PCP quer novo escalão de IRS para os mais ricos e mais um na derrama estadual

O PCP quer transformar a taxa adicional do IRS num novo escalão permanente – o oitavo.

“O Código do IRS estabelece, no seu artigo 68.º, a existência de 7 escalões de rendimento coletável. Determina, ainda, no artigo 68.º-A, a existência de uma taxa adicional de solidariedade, que, para efeitos práticos, corresponde a um oitavo escalão”, justifica o partido na nota que acompanha a proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

O partido entende “que não se justifica tratar de forma diferente o 8.º escalão de rendimento coletável, separando-o dos restantes sete escalões e colocando-o num artigo à parte – o 68.º-A”, por isso, “o PCP propõe a transformação da taxa adicional de solidariedade no 8.º escalão, […] consolidando

a estrutura de 8 escalões, a qual, na opinião do PCP, deverá evoluir no futuro para a reposição dos 10 escalões, garantindo uma maior progressividade deste imposto”, indica a proposta.

Ainda em termos de IRS, o partido defende a atualização dos escalões do imposto à taxa de inflação prevista para este ano e não tendo como referência a de 2019. “O PCP considera que se deve atualizar anualmente os limites dos escalões à taxa de inflação esperada no ano a que se reportam os rendimentos a tributar. Nesse sentido, o PCP apresenta esta proposta de alteração, utilizando a taxa de inflação prevista para 2020 segundo as projeções económicas do próprio OE 2020 (1%)”, lê-se no texto que deu entrada na Assembleia da República.

“Se a proposta de atualização dos escalões for aprovada, na tabela do n.º 1 da presente proposta, o limite inferior do 7.º escalão deverá ser 81446 euros e a taxa média do 7.º escalão deverá ser 46,302 (em vez de 46,331)”, indicam os comunistas.

Creches gratuitas

O partido não desiste da gratuitidade das creches em Portugal através de uma rede pública. “O PCP defende que as crianças e as famílias em Portugal carecem urgentemente da criação duma rede pública de creches, ou soluções equiparadas, que deve cobrir todo o território nacional”, defendendo que “devem ser adotadas soluções transitórias utilizando as diversas possibilidades existentes que garantam, a partir de 2020, a gratuitidade de frequência das crianças até à entrada no ensino pré-escolar.”

Em termos de ensino, o partido defende ainda que o valor de referência para atribuição de bolsa deve manter-se indexado ao do valor da propina máxima do ano letivo anterior, para não excluir mais alunos, lembrando que já foi assim no Orçamento do Estado para 2019.

“A proposta agora apresentada visa continuar a assegurar que se mantém como referência o valor da propina máxima do ano letivo 2018/2019 para efeitos de elegibilidade e que se assegure que os valores de referência das bolsas se mantenham no mesmo valor do ano letivo 2018/2019, avançando assim no sentido de dissociar o valor da bolsa mínima ao das propinas”, justifica a bancada comunista.

Derrama com mais um escalão

O PCP defende um escalão intermédio para a derrama estadual em sede de IRC. “A proposta do PCP cria um novo escalão intermédio, para lucros tributáveis entre 20 e 35 milhões de euros, com uma taxa de 7%; nos restantes escalões mantêm-se as taxas aplicadas atualmente. Atualiza ainda, em onsonância, a tabela do pagamento adicional por conta”, refere a proposta de alteração que deu entrada no Parlamento.

“Com esta alteração, as empresas com lucros tributáveis entre 20 e 35 milhões de euros (atualmente, cerca de 60 empresas) terão um agravamento da derrama estadual que varia entre 0 e 300.000 euros, dependendo do lucro tributável”, exemplifica o partido.

“As empresas com lucros tributáveis superiores a 35 milhões de euros (atualmente, também cerca de 60 empresas) terão um agravamento da derrama de exatamente 300.000 euros. As restantes empresas, com lucros tributáveis inferiores a 20 milhões de euros (a esmagadora maioria), não terão qualquer agravamento da derrama estadual”, indica o PCP.

O partido entregou, para já, 33 propostas de alteração. A data limite para apresentar medidas acaba às 18 horas do dia 27 de janeiro.