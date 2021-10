PCP também quer eleições a 16 de janeiro. "Se vamos para eleições que se vá o mais depressa possível"

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

O Partido Comunista Português (PCP) reitera que o chumbo da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano não tem de conduzir obrigatoriamente a eleições antecipadas. No entanto, dado que é essa a solução já indiciada pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, os comunistas acreditam que a ida às urnas deve ser o quanto antes.

"Se vamos para eleições, que se vá o mais depressa possível", afirmou Jerónimo de Sousa aos jornalistas após a audiência com o Presidente da República, em declarações transmitidas pela RTP3. "Temos como referência que as eleições não deveriam passar do dia 16 de janeiro, tendo em conta das implicações que há com a quadra natalícia e Ano Novo", acrescentou. A realização do sufrágio em datas anteriores pode levar a que a campanha comece entre o Natal e o Ano Novo.

O dia 16 de janeiro é também apontado pelo CDS-PP, Chega e pelo PEV como uma das melhores opções para a realização de eleições legislativas embora, no caso do PEV, o partido defenda que o chumbo da proposta de Orçamento não obriga à dissolução da Assembleia da República. Ainda assim, dizem, se o Presidente, tal como tem indicado, decidir pela convocação de eleições, meados de janeiro é uma das melhores datas.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, apontou que será ele a liderar o partido "em mais uma dessas batalhas" eleitorais.

Questionado sobre o que é que pode mudar após as eleições, o líder comunista explicou que a preocupação do seu partido "é em relação ao posicionamento do Partido Socialista que, no debate, se ficou a perceber melhor que o seu objetivo não declarado é alcançar uma maioria absoluta para ficar com as mãos livres para fazer o que bem entender".

"Nós, transportando esta realidade nacional, os problemas que aí estão, os anseios, as aspirações de muitos portugueses (...) estamos confiantes que o PCP e a CDU podem afirmar-se no quadro desta batalha eleitoral", disse, acrescentando que "vamos fazer uma campanha de grande confiança".

Sublinhando ainda que "o povo português tem uma experiência longa sobre o que significam maiorias absolutas", Jerónimo de Sousa não fez a porta a uma convergência com o PS em algumas matérias. "Há matérias de fundo em que se justifica a convergência incluindo com o PS mas o povo português tem uma experiência longa sobre o que significam maiorias absolutas. O povo português pagou as consequências de ter permitido essa maioria absoluta mas, insisto: da nossa parte, quando se trata de resolver problemas, dar respostas e procurar soluções para os trabalhadores, para o povo e para o País, procuramos sempre a convergência com aqueles que queiram responder a este problema", concluiu.