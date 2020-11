PCP vai abster-se no Orçamento do Estado para 2021

O deputado do PCP João Oliveira intervém esta tarde num debate parlamentar na Assembleia da República em Lisboa, 30 de abril de 2020. MIGUEL A. LOPES/LUSA © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O PCP vai manter a abstenção ao Orçamento do Estado para 2021 na votação final global, permitindo que o documento possa ser viabilizado.

"O PCP abster-se-á na votação final global, garantindo que importantes propostas e soluções pelas quais se bateu e que se consagram pela sua ação, possam ter tradução na vida dos trabalhadores e do povo", afirmou o líder da bancada parlamentar, João Oliveira, na conferência de imprensa na Assembleia da República.

"Uma abstenção que marca um distanciamento face a opções e critérios que o Governo assume num Orçamento que é da sua responsabilidade", sublinhou o deputado comunista, acrescentando que tal "não se confunde com a ação da sua responsabilidade, mas que ao mesmo tempo não se confunde com a ação daqueles que tudo apostam na degradação da situação nacional", concluiu.

O deputado comunista salientou algumas das propostas do partido que vão ser inscritas na versão final do OE2021, como a garantia do pagamento dos salários por inteiro a todos os trabalhadores em lay-off; o aumento extra de 10 euros das pensões até 658 euros a partir de janeiro ou o prolongamento por seis meses do subsídio de desemprego quando o período de concessão termine em 2021.

Questionado sobre o custo destas medidas, o líder parlamentar apontou um valor a rondar os 640 milhões de euros só para a saúde, que representa "40% de 1,6 mil milhões".

João Oliveira afirmou que as negociações foram "até ao último minuto".

A votação final global do OE2021 está agenda para esta quinta-feira, dia 26 de novembro.

Com esta decisão, a que se junta a abstenção do Partido Ecologista "os Verdes", está mais próxima a viabilização do Orçamento do Estado.

Para já a balança inclina-se a favor da aprovação do OE2021. Há 108 favor (do PS) e 105 contra do PSD, BE, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, faltando saber o sentido de voto do PAN e das duas deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN).

Notícia atualizada às 21h10