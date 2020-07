PCP vai votar contra Orçamento Suplementar

Se na votação inicial do Orçamento Suplementar o PCP optou pela abstenção, após a discussão na especialidade é anunciada a posição final do partido. João Oliveira, líder parlamentar do PCP, anunciou que os comunistas irão votar contra o Orçamento Suplementar.

O deputado avançou em declarações à imprensa que a decisão do partido é justificada pelo facto de o Orçamento Suplementar contar “com opções que correspondem à satisfação de interesses de grupos económicos que deixam de responder à satisfação dos trabalhadores.”

“Não há uma proposta milagrosa que fizesse alterar o nosso sentido de voto nem há um artigo desgraçado que conduza a esse resultado, é um balanço global de tudo aquilo que o Orçamento Suplementar comporta, não só daquilo que falta mas também daquilo que de negativo também tem, que conduz a esta apreciação negativa que fazemos”, declarou João Oliveira.

“É um posicionamento concreto sobre um orçamento com conteúdo concreto que consideramos ser muito desfasado da situação grave que o país vive do ponto de vista económico e social”.

O deputado sublinhou que o PCP apresentou “53 propostas de alteração na especialidade”. Durante as declarações, criticou ainda a “convergência entre PS e PSD” durante a discussão deste orçamento.

Questionado sobre se este posicionamento poderia representar uma alteração ao sentido de voto para orçamentos futuros, João Oliveira esclareceu que este é “um posicionamento em relação ao Orçamento Suplementar”, não estando ligado a “orçamentos anteriores ou aquilo que é a discussão sobre orçamentos posteriores.” “É a constatação da apreciação negativa que fazemos após a discussão na especialidade”.

A votação final do Orçamento Suplementar está marcada para esta sexta-feira, dia 3 de julho.