PE aprova negociações para reforço do InvestEU contra a covid

Parlamento Europeu, em Bruxelas

O Parlamento Europeu (PE) aprovou a abertura de negociações da nova proposta para o InvestEU, o principal programa de investimento criado para 2021-2027, e que se pretende agora reforçar face ao impacto da crise pandémica sobre a economia. Tem por objetivo mobilizar mais de 1,2 biliões de euros em investimentos públicos e privados nos próximos sete anos na União Europeia (UE).

O mandato de negociação foi aprovado no plenário da última sexta-feira, com 539 votos contra 136 e 11 abstenções, focado na "necessidade de reintrodução do apoio à solvência das empresas atingidas pela pandemia provocada pela covid-19", lê-se num comunicado.

"Pretendemos criar emprego de qualidade, respeitando o ambiente, contribuindo para a competitividade e para a produtividade, com confiança reforçada no futuro e na UE", refere o eurodeputado do PSD José Manuel Fernandes, que vai representar o PE, juntamente com a italiana Irene Tinagli, nas negociações para um acordo com o Conselho Europeu (chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros).

O programa InvestEU reúne os 14 instrumentos financeiros disponíveis na União Europeia, para garantir o acesso a financiamento para investimentos em áreas essenciais, como as infraestruturas sustentáveis, a investigação, a sustentabilidade, a área social e, sobretudo, o apoio às pequenas e médias empresas, detalha-se no comunidado.

José Manuel Fernandes salienta a importância do apoio a investimentos estratégicos, para "ajudar a garantir a soberania europeia". Explica que, "com a covid-19, a UE percebeu que tem de realizar investimentos em setores críticos e estratégicos, como produzir medicamentos e equipamentos médicos, investir na biotecnologia e na cibersegurança, reforçar a nossa independência energética".

De acordo com o comunicado, o eurodeputado e coordenador do PPE na comissão dos orçamentos já havia representado o PE no acordo preliminar celebrado com o Conselho em abril de 2019 para a criação da proposta inicial do InvestEU, que visava mobilizar cerca de 650 mil milhões de euros em investimentos públicos e privados.

O InvestEU reunirá todos os atuais instrumentos financeiros da UE, incluindo FEIE, Mecanismo Interligar a Europa, COSME, Programa de Emprego e Inovação Social (EaSI), seguindo alógica do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, o chamado "Plano Juncker" - que já mobilizou mais de 535 mil milhões de euros em investimentos, superando os objetivos inicialmente traçados, e apoiou de 1,4 milhões de PME.

Está previsto que o InvestEU entre em execução a 1 de janeiro de 2021, devendo funcionar com base numa garantia do orçamento da UE - que passou dos inicialmente previstos 38,5 mil milhões de euros para cerca de 91,8 mil milhões de euros, ainda de acordo com o comunicado, acrescentando que , tal como acontece atualmente com o "Plano Juncker", caberá ao Banco Europeu de Investimentos gerir a operacionalidade do programa, em cooperação com os bancos e instituições de fomento nacionais.

As prioridades da garantia da UE para a aplicação dos 1200 mil milhões de euros de investimento adicional serão repartidas da seguinte maneira:

• Apoio à solvência das empresas: 11 mil milhões de euros,

• Infraestruturas sustentáveis: 20 mil milhões de euros,

• Inovação e digitalização: 11 mil milhões de euros,

• PME e empresas de média capitalização: 5 mil milhões de euros,

• Investimento social e competências: 6 mil milhões de euros,

• Investimentos estratégicos: 31 mil milhões de euros.

O InvestEU contempla ainda, de acordo com o comunicado, a criação de duas plataformas: uma de aconselhamento (InvestEU Advisory Hub) que será reforçada, tendo em vista responder a necessidades crescentes no apoio personalizado aos promotores de projetos e candidaturas. Outra, será digital (InvestEU Portal) para divulgação e partilha de investimentos e projetos junto de potenciais investidores.