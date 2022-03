PE aprova relatório de Pedro Marques sobre combate a evasão fiscal

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Março, 2022 • 19:05 Partilhar este artigo Facebook

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quinta-feira, em Estrasburgo, França, um relatório do eurodeputado Pedro Marques (PS) que propõe medidas para reduzir o risco de evasão e elisão fiscais.

Segundo um comunicado do PE, o sistema de retenção na fonte entre os Estados-membros mantém, em grande medida, um caráter fragmentado quanto às taxas e aos procedimentos, sendo utilizado de forma abusiva para transferir lucros e permitindo um planeamento fiscal agressivo ".

O relatório hoje aprovado em plenário, com 625 votos a favor, 38 contra e 28 abstenções, propõe uma série de medidas para combater o planeamento fiscal agressivo, incluindo um quadro europeu de retenção na fonte que reduza o risco de evasão e elisão fiscais, e ainda harmonizar regras e reduzir a burocracia dos investimentos transfronteiriços.

Para os eurodeputados, a criação de um quadro comum e normalizado em matéria de retenção na fonte deverá reduzir a complexidade para os investidores, impedir a prática da utilização abusiva dos tratados internacionais e garantir que todos os dividendos, juros, mais-valias, pagamentos de royalties, pagamentos de serviços profissionais e pagamentos contratuais relevantes gerados na UE sejam tributados a uma taxa efetiva.

O PE julga também necessária a adoção de medidas para reforçar a cooperação e a assistência mútua entre as autoridades fiscais, as autoridades de supervisão dos mercados financeiros e, se for caso disso, as autoridades de segurança no que respeita à deteção e perseguição dos sistemas de recuperação dos impostos retidos na fonte.

Os Estados-membros da União Europeia continuam a registar perdas de receitas fiscais devido a práticas fiscais prejudiciais.

Segundo as estimativas, as receitas perdidas devido à elisão fiscal das empresas variam entre 36 a 37 mil milhões de euros e 160 a 190 mil milhões de euros por ano.