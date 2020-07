Pedidos de apoio de recibos verdes caíram 42%

Os pedidos de apoio de trabalhadores independentes com paragem ou redução de atividade continuam a cair e ficaram em junho 42% abaixo do mês anterior. Também os pedidos apresentados por sócios-gerentes de microempresas caíram 45%.

Segundo os últimos dados publicados pelo Ministério do Trabalho, a Segurança Social recebeu em junho 69 683 pedidos de apoio de trabalhadores a recibos verdes, contra 119 262 no mês anterior.

Já os pedidos de apoio de sócios-gerentes de microempresas ficaram também praticamente reduzidos a metade, caindo 45%, para 11 217 pedidos em junho. Foram 20 296 em maio.

Ambos os apoios tiveram acesso alargado ao longo do tempo. No caso dos trabalhadores independentes, passaram a estar abrangidos os casos de redução de atividade e não apenas paragem desde abril. Já a ajuda aos sócios-gerentes passou a incluir os empregadores e níveis de faturação maiores em maio. Estes trabalhadores vão, entretanto, ver o nível das ajudas reforçado com a entrada em vigor do orçamento suplementar que terá hoje a última votação.

Até ao final de junho, houve 198 999 trabalhadores a recibos verdes a requisitar apoios, e 25 108 sócios-gerentes.

Os dados publicados pelo governo atualizam também o número de empresas que pediram para aceder ao lay-off simplificado. Eram 114 304 até ontem. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, revelou ontem, em entrevista ao Público e Rádio Renascença, que foram pagos apoios a 107 mil empresas, abrangendo 860 mil trabalhadores.

No rol dos apoios extraordinários da Segurança Social até junho estão também 60 552 beneficiários com baixas por isolamento pagas ao longo dos últimos quatro meses.

Foram ainda prorrogadas prestações de subsídio de desemprego a 32 799 beneficiários no mesmo período.