Pedidos de crédito disparam 47% na zona de Lisboa © Pixabay

Dinheiro Vivo 27 Abril, 2023 • 15:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pedidos de ajuda financeira na zona de Lisboa aumentaram 47% entre o último trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, de acordo com a Gestlifes, intermediadora de crédito, que analisou os pedidos de crédito pessoal, automóvel, consolidado e habitação.

A tendência é transversal a outras cidades, como Porto, Vila Nova de Gaia, Almada, Braga e Coimbra. Em todas, o crescimento de pedidos de crédito foi superior a 20%. Almada destaca-se com um aumento de 62% no que diz respeito a pedidos de crédito por parte de residentes.

De forma geral, e considerando o período em análise, os pedidos de crédito pessoal, incluindo o crédito automóvel, foram os que mais cresceram, em 41%. Seguem-se os pedidos de crédito à habitação (+40%) e crédito consolidado (+21%).

Relativamente ao tipo de residência, os pedidos de crédito de indivíduos que vivem em casa de familiares aumentaram em 16% e em 25% por parte dos que arrendam imóvel.

Sobre o crescimento de pedidos de crédito por rendimento de agregado familiar, em famílias com rendimentos entre os 751 e os 800 euros, por exemplo, os pedidos de crédito aumentaram mais 50% no primeiro trimestre de 2023 do que no último trimestre de 2022.

Entre quem ganha 801 euros e 900 euros, o aumento foi de 25% e entre os 901 e os 1000 euros o crescimento foi de 29%. Para quem aufere rendimentos entre os 1001 e os 1500 euros, registou-se mais 8% de pedidos de ajuda financeira e mais 27% para quem tem rendimentos entre os 2000 e os 3000 euros.

Não obstante o aumento de pedidos, também as recusas de crédito subiram. De acordo com João Pereira, CEO da Gestlifes, "o acesso a crédito tem vindo a tornar-se mais difícil devido ao momento atual, sendo os principais motivos de recusa dos pedidos, a taxa de esforço elevada, instabilidade profissional e incidentes bancários."