Pedidos de crédito para comprar casa esperam nova lei

Os pedidos de crédito para aquisição de habitação estão à espera que chegue a nova lei que obriga os bancos a incorporar no cálculo da taxa de esforço a suavização da taxa de stress. A decisão do Banco de Portugal deve entrar em vigor no final do próximo mês ou início de outubro.

Especialistas ouvidos pelo Negócios admitem que os processos fiquem em stand by até que a taxa stressante entre em vigor.

No entanto chega o alerta, que com o aumento da concessão de credito possa aumentar também o agravamento do incumprimento, uma vez que apesar dos créditos poderem ser mais acessíveis inicialmente, haja o risco de estes se tornarem mais difíceis de pagar se houver mais aumentos das taxas de juros.

De qualquer modo, os especialistas dizem que não deverá existir "facilitismo na avaliação dos bancos", sendo que ""o que está em causa não é viabilizar operações de risco, mas sim, viabilizar concessão de crédito a pessoas com condições financeiras".