Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA caem em 42 mil na semana passada

Na semana anterior, as inscrições para pedidos de subsídio de desemprego situaram-se em 754.000, pelo que os dados agora divulgados surpreenderam o mercado, já que os economistas previam, em média, que os novos pedidos fossem na ordem dos 725.000.

Os analistas esperam que uma melhoria da situação pandémica possa permitir à atividade económica recuperar e relançar o mercado laboral, segundo a agência Bloomberg.

A média das últimas quatro semanas, que constitui um indicador mais fiável da evolução do mercado laboral do país, situou-se em 759.000 inscrições, contra as 793.000 (revistas) da semana anterior.