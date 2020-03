Peditório nacional da Cáritas suspenso

O peditório nacional da Cáritas Portuguesa, que deveria decorrer de 12 a 15 de março, em todo o país, envolvendo cerca de quatro mil voluntários, vai ser suspenso. O Dinheiro Vivo sabe que a decisão foi tomada esta terça-feira, na sequência da decisão das Cáritas Diocesanas do Porto, Braga e Coimbra de suspenderem os seus respetivos peditórios, considerando não haver condições para os realizar atendendo ao surto do novo coronavírus.

No site da Cáritas, um comunicado dá conta desta decisão, sublinhando que “as várias Cáritas Diocesanas e os muitos voluntários envolvidos manifestaram a sua preocupação face à propagação do vírus COVID-19”, pelo que, e depois de “equacionadas todas as circunstâncias”, a Cáritas Portuguesa “dá indicação de que se suspenda o Peditório Público Nacional”.

A instituição acrescenta que “procura, desta forma, dar uma resposta que se enquadra nos apelos que têm vindo a ser feitos pelas autoridades nacionais e locais”, de “adotar comportamentos de prevenção” sempre que a realidade local a isso obrigar, “não querendo, assim, expor os seus voluntários nem aqueles com quem contactam a possíveis situais de risco ou de contágio”.

O Peditório Nacional Público é uma iniciativa de angariação “determinante para o trabalho que a rede nacional Cáritas realiza”, pode ler-se, ainda, no comunicado, que dá conta que, em 2019, a instituição apoiou cerca de 100 mil pessoas. “Esta circunstância traz com ela um forte impacto para a Cáritas que, contudo, se compromete a não deixar que a mesma interfira na resposta que dá diariamente a todos os que dela precisam!”, destaca a Cáritas Portuguesa, presidida por Eugénio Fonseca, sublinhando que “aqueles que vivem na fragilidade são também os que mais expostos estão a situações de emergência como a que se vive neste momento e são eles a nossa Missão, sem deixar ninguém para trás!”.

A Cáritas Diocesana do Porto foi uma das que se manifestou incapaz de manter o peditório, dando conta, em carta enviada à direção nacional da instituição católica, que muitos dos voluntários “pertencem a grupos de risco, tendo manifestado, desde já e compreensivelmente, o desejo de não integrarem o peditório”, que iria decorrer em 26 cidades da região Norte, incluindo os grandes focos ativos da doença, Felgueiras e Lousada.

Paulo Gonçalves, presidente da Cáritas Diocesana do Porto admite que a decisão o “preocupa muito”, atendendo a que esta é a “grande fonte de receitas” da instituição, que presta apoio a família carenciadas, mas considera que a instituição deve “adotar comportamentos pedagógicos e de prevenção”, não devendo “expor” os seus voluntários a “possíveis situações de risco”. “Não tínhamos outra solução”, admite. Igual posição terão tomado as Cáritas Diocesanas de Braga e Coimbra.