Pedro Machado opõe-se a taxa turística de um euro em Fátima

A notícia de que a Câmara Municipal de Ourém propôs a aplicação de uma taxa turística em Fátima, à semelhança do que já fazem outras cidades, caiu como uma bomba. A medida está a ser fortemente contestada e a preocupar Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal (TCP), que foi surpreendido com a decisão.

“Temos conhecimento de que, até à data, a Associação Empresarial Ourém – Fátima não foi osculada”, disse esta sexta-feira ao Dinheiro Vivo Pedro Machado, que sublinha: “Lamentamos que este processo não tenha sido previamente partilhado com os atores dos território”.

A acusação não tem origem numa única fonte. As queixas da TCP chegam depois de o presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Mário Pereira Gonçalves, ter pedido a suspensão do processo. “Não existiu qualquer informação ou diálogo, formal ou informal, com a AHRESP sobre esta matéria e temos conhecimento que também não existiu qualquer informação ou diálogo, formal ou informal, com o Turismo do Centro, nem com a instituição, nem com o seu presidente, que foi nesta matéria também apanhado de surpresa”, adiantou ontem, em comunicado.

A proposta do município de Ourém assenta na cobrança de um euro por turista, por noite, até um máximo de três noites – as crianças até aos 12 anos e pessoas portadoras de deficiência superior a 60% não serão abrangidas. A 1 de outubro, foi aprovado o regulamento para a sua criação, em reunião do executivo, sujeito a consulta pública, disse na altura à Lusa o presidente da autarquia, Luís Miguel Albuquerque. A receita adicional irá reverter para os cofres camarários, mas ninguém sabe dizer para que servirá o valor pago. Este é um dos temas que o presidente da TCP quer ver aflorado.

Ponderação é a palavra de ordem para Pedro Machado, que pede ao autarca que reavalie a sua intenção e apela ao diálogo para consensualizar o tecido empresarial da região. O responsável chega mesmo a dizer que “existem outras formas dos municípios poderem vir a receber verbas, através da atividade dos novos fluxos turísticos” e, realça: “Ourém-Fátima é um desses exemplos, nomeadamente em consumo de bens e serviços, que revertem num valor anual de 5% a partir de 2020”.

O DV aguarda esclarecimentos da Câmara Municipal de Ourém.