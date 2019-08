Pedro Marques e Elisa Ferreira propostos para a Comissão Europeia

O primeiro-ministro apontou os nomes de Pedro Marques e Elisa Ferreira como possíveis comissários europeus em representação de Portugal.

Segundo a edição desta quinta-feira do jornal Público, o ex-ministro das Infraestruturas, que foi eleito em maio para o Parlamento Europeu, e a atual vice-governadora do Banco de Portugal, que foi eurodeputada durante 12 anos, estiveram esta quarta-feira reunidos em Bruxelas com Ursula von der Leyen, a futura presidente da Comissão Europeia.

Os encontros, adianta o jornal citando fonte de Bruxelas, ainda não são oficias e servem para serem feitas as apresentações informais dos candidatos.

Logo após as eleições europeias de 26 de maio, António Costa afirmou ser “evidente para todos que Pedro Marques tem qualidades para ser” Comissário Europeu.

Os nomes propostos por António Costa respeitam um pedido de Ursula von der Leyen, que quando foi eleita, no início de julho, garantiu que iria formar uma Comissão Europeia paritária. O prazo para os países apresentarem oficialmente os seus candidatos termina a 26 de agosto.