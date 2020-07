Pedro Matias na direção do Instituto Internacional de Soldadura

Pedro Matias, presidente do grupo ISQ, vai integrar o conselho diretivo do Instituto Internacional de Soldadura, o IIW (sigla inglesa), “a maior organização mundial e centro de referência internacional para as tecnologias de soldadura que são a base da indústria em todo o mundo”.

Portugal volta, assim, a figurar da lista dos 53 países-membros que integram o IIW, refere o grupo ISQ em nota à imprensa, sublinhando que o instituto, criado em 1948, é “a maior comunidade global científico-tecnológica, dedicada à excelência na área da tecnologia de união de materiais”. As hoje denominadas ‘tecnologias de ligação'”são a base de partida” para muitos clusters industriais como o automóvel, aeronáutica, aeroespacial, petróleo e gás ou a engenharia de processos e o Instituto Internacional de Soldadura promove a sua implementação na indústria global através de formação, qualificação e certificação, fomentando o networking entre cientistas, investigadores, academia e indústria, e contribuindo para a implementação das melhores práticas.

A soldadura é uma área que se tem vindo a reinventar, explica o ISQ, dando lugar a uma atividade muito suportada no digital, altamente tecnológica e robotizada, o que contribui para que, cada vez mais, seja vista como uma das profissões do futuro. A impressão 3D (ou manufatura aditiva), aplicada ao metal, “contribuiu para esta mudança de paradigma”, permitindo aos profissionais de soldadura trabalhar o metal e outros materiais de forma “inovadora e tecnológica”. Este processo transforma um design tridimensional – que tem peso, tamanho e profundidade – num objeto real, bastando para isso dispor do software adequado e de uma impressora 3D , que produz o objeto através de deposição de material, camada por camada.

O ISQ integra também a direção da TIC COUNCIL, a maior associação internacional do sector das TIC – Testing Inpection and Certification, e que resultou da fusão da CEOC – International Confederation of Inspection and Certification Organisation, com a IFIA, International Federation of Inspection Agencies. Com a participação de Pedro Matias na equipa de direção do IIW, Portugal “passa a integrar todos os organismos internacionais no setor da soldadura”, destaca, ainda, a nota do ISQ.