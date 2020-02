Pedro Nuno Santos: “Dificuldades no acesso à habitação são culpa do Estado”

Encontrar uma casa a preços acessíveis é, neste momento, “um dos maiores problemas nacionais”. A culpa não é das promotoras nem é dos proprietários. “A culpa é do Estado”. A afirmação é de Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Segundo o ministro, foi o Estado “que não conseguiu, até agora, dar resposta a um dos maiores problemas e desafios da sociedade portuguesa”, e cabe ao Estado, “e não ao mercado”, encontrar soluções. Esta terça-feira, Governo deu mais um passo nessa missão, ao assinar dois protocolos com plataformas e agentes imobiliários, que a partir de agora vão ser agentes ativos no Programa de Arrendamento Acessível (PAA).

“Nem tudo o que o Governo decide é do vosso agrado. A um ministro cabe defender o seu povo, mesmo que nem toda a gente concorde com o que está a ser feito, Neste programa podemos ser parceiros e é do interesse de todos que o programa tenha sucesso”, sublinhou Pedro Nuno Santos, que nos últimos dias tem ouvido duras críticas do setor sobre a limitação prevista aos vistos gold.

“Não há uma única bala de prata na habitação, não há uma medida única para resolver o problema. O PAA é mais um instrumento, inteligente, para facilitar o acesso do povo à habitação. Com este programa os proprietários têm isenção total de IRS. E isto dá a possibilidade de reduzir em 20% face ao preço de referencia”, destacou o ministro.

Ainda assim, admitiu o governante, o PAA está a ter “dificuldades em algumas zonas do país, sobretudo nas cidades, onde os preços atingiram valores muito altos, e a redução de 20% não resolve o problema porque o imóvel continua a ser muito caro”.

O ministro referiu ainda que, para resolver o problema da habitação em Portugal, o Governo definiu como objetivo “edificar um parque público de habitação”, uma tarefa “hercúlea que vai demorar anos”, porque o parque público em Portugal é muito reduzido a comparar com outros países europeus.

Um dos protocolos assinados hoje prevê que, em plataformas como o Imovirtual ou o OLX, os senhorios passem a anunciar diretamente a categoria “arrendamento acessível”, para que os arrendatários os encontrem facilmente. Os interessados em arrendar um imóvel poderão ainda fazer uma simulação do valor da renda, já que os portais de anúncios estarão ligados ao Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). A funcionalidade deverá estar disponível dentro de alguns meses.

O segundo protocolo tem como meta formar e capacitar os agentes e mediadores de imobiliário, para que estes apresentem o PAA aos seus clientes.