Pedro Reis à frente do conselho consultivo da Diáspora Portuguesa

Pedro Reis escolhido para presidir ao recém-criado conselho consultivo do Conselho da Diáspora de Portugal (Imagem de arquivo) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Pedro Reis, ex-presidente da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, entre dezembro de 2011 e abril de 2014, e ex-administrador executivo do BCP Capital, vai presidir ao recém-criado conselho consultivo do Conselho da Diáspora Portuguesa, que tem como presidente António Calçada de Sá e como chairman Durão Barroso.

O conselho consultivo da Diáspora integra 16 elementos. Entre eles estão o presidente da PwC Portugal, António Brochado Correia, o co-fundador e chairman do banco BiG, Carlos Rodrigues, a presidente da Euronext Lisbon, Isabel Ucha, o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, e o presidente do Conselho de Administração do Grupo Fidelidade, Jorge Magalhães Correia, apenas para citar alguns dos nomes.

"O primeiro desafio do conselho consultivo é o de ajudar e reforçar a nova estratégia, potenciar a rede de conselheiros de Portugal nas diversas regiões e países e alargar a rede de uma forma moderna e inclusiva no interesse de Portugal e da sua imagem no mundo", pode ler-se num comunicado do Conselho da Diáspora Portuguesa.

Neste momento, a Diáspora está a ultimar os preparativos para o Summer Meeting do Conselho (que se realiza a 27 de Julho) e na organização do EurAfrican Forum 2022 (28 e 29 de Julho) na Universidade Nova SBE, em Carcavelos, sob o mote "Empowering EU-Africa Alliance in times of disruption", e que irá contar com a presença de vários chefes de Estado, ministras africanos e portugueses, empresários, académicos, representantes da União Europeia e público jovem.