Pedro Sanchéz é o novo chefe de governo espanhol

A moção de censura apresentada a Mariano Rajoy pelo líder do PSOE alcançou o objetivo pretendido que é a saída de Mariano Rajoy da liderança do governo espanhol. Pedro Sanchéz, líder dos socialistas, vai agora liderar o governo espanhol.

A moção de censura foi aprovada com os 176 votos necessários no Congresso. O documento avançou pelas mãos da coligação dos partidos: PSOE, Podemos, os independentistas catalães e bascos (ERC, PdeCAT, Bildu), os nacionalistas bascos (PNV) e os partidos Compromís e Nueva Canarias.

Pedro Sanchéz é o primeiro a vencer uma moção de censura no país. E é também o primeiro a chegar à liderança do Palácio da Moncloa sem ser deputado, sem ganhar eleições e com o apoio dos 84 assentos parlamentares do seu partido.

Segundo o El País, este poderá ser um começo para que a esquerda avance para vencer as próximas eleições. Na sua conta pessoal do Twitter, Pedro Sanchéz, defende que a moção de censura foi apresentada “por coerência, responsabilidade e democracia” em Espanha e propõe “um governo socialista, paritário e europeísta”.

Defiendo esta moción de censura por coherencia, responsabilidad y democracia. Propongo un gobierno socialista, paritario y europeísta que cumplirá con la UE y la Constitución. Su hoja de ruta: estabilizar, atender las urgencias sociales y convocar elecciones. #LaMociónDelCambio pic.twitter.com/On3fiVQkHT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 31 de maio de 2018

A moção de censura foi motivada pelo caso de corrupção ‘Gürtel’, divulgado a semana passada, e que obrigou o Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy a pagar mais de 245 mil euros devido a atividades ilegais de vários deputados do partido.

A esta nova moldura política, há já quem lhe chame geringonça, recordando o que se passou em Portugal em 2015, quando António Costa se tornou primeiro-ministro apesar de o PS não ter sido o partido mais votado.

(Notícia atualizada às 11:16)