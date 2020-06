Pedro Subtil: Crises geram comportamentos menos éticos

Pedro Subtil, Forensic & Integrity Services Leader da EY Portugal, Angola e Moçambique, comenta os resultados do EY Global Integrity Report de 2020. hoje revelado. E avisa que “o afastamento e a desconfiança em relação à cultura e aos executivos seniores, tem impacto direto na produtividade e no empenho, bem como na retenção e captação de talento”.

Veja aqui as conclusões do estudo da EY

Os custos de integridade resultantes da crise da covid são uma preocupação sobretudo entre os juniores. É uma questão de perceção ou má comunicação?

A crise decorrente da pandemia da covid-19 gera um ambiente propício, como todas as crises económicas, a um aumento do número de comportamentos menos éticos, face a perdas decorrentes da própria crise e a pressões relativas a objetivos comerciais e financeiros. Em simultâneo, as próprias fragilidades resultantes de uma crise poderão expor práticas passadas menos adequadas. A questão da perceção está sempre ligada à comunicação e, mais do que isso, à capacitação das organizações para a gestão da integridade. Para além da definição de políticas, processos e procedimentos adequados à realidade específica de cada organização, devidamente ajustados às suas especificidades, é necessário implementar, na prática, os princípios definidos, bem como proceder a uma comunicação adequada, que permita a integração e vivência da cultura organizacional por todos os colaboradores, desde os mais juniores até aos executivos de topo. Mais do que princípios extrínsecos, pretende-se que estes sejam princípios éticos e, como tal, intrínsecos a cada stakeholder.

O que poderia ser feito para melhorar a imagem que os funcionários têm das chefias, para aproximar as faixas?

Uma avaliação adequada da maturidade do Programa de Integridade e Ética de uma organização, direcionada a toda a organização, ao nível de três pilares: i) cultura, estratégia e estrutura; ii) prevenção e deteção; e iii) resposta e remediação; é um contributo significativo para identificar eventuais falhas e proceder aos ajustes necessários ao programa, de modo alinhar este com os princípios da organização e as melhores práticas. A este nível, refira-se certificações como a ISO 37001, que permite posicionar as organizações em linha com as melhores práticas internacionais.

Este afastamento e uma certa desconfiança trazem custos a nível da produtividade e do empenho?

O afastamento e a desconfiança em relação à cultura e aos executivos seniores, tem impacto diretamente na produtividade e no empenho, bem como na retenção e captação de talento, sendo este um ativo crítico de todas as organizações.

A transformação digital em curso pode melhorar os resultados ou tem mais custos?

A transformação digital em curso, como todas as transformações, tem custos e benefícios. Uma transição adequada a cada realidade é um fator crítico de sucesso: não existindo modelos únicos torna-se necessário desenhar modelos adequados à realidade específica de cada organização, considerando, designadamente, a atividade desenvolvida, a indústria em que está inserida e todo o seu meio envolvente. É expectável que um processo de digitalização traga benefícios a médio e longo prazo.

E traz alguma vantagem relativamente à possibilidade de maior escrutínio?

A transformação digital, pelas suas especificidades próprias, potencia significativamente o escrutínio, possibilitando uma maior auditabilidade de processos e procedimentos, bem como um maior rigor na sua implementação e nos respetivos controlos.

Neste contexto de rápida digitalização e até de teletrabalho (obrigando muitas vezes a uso de recursos próprios), os dados estão devidamente protegidos?

A digitalização, por vezes sem o processo de maturação necessário, traz riscos acrescidos. Ao nível dos dados, destaquem-se dois tipos de risco. Por um lado, o risco associado a um desadequado nível de proteção dos dados, que possibilite o seu acesso a pessoas não autorizadas e das consequentes ações, designadamente ilícitas, que daí possam advir. Por outro lado, utilizações menos éticas que possam ser dadas aos dados, nomeadamente a sua utilização para outros fins que não aqueles para os quais foram disponibilizados. Ao nível dos dados, pela sua natureza, destaque-se os riscos associados aos dados pessoais.

O que deviam as empresas fazer para conquistar confiança interna? E externa?

Deveriam implementar e comunicar adequadamente programas de integridade nas suas diferentes vertentes. A transparência de políticas e processos relativos à conduta e integridade e a sua divulgação por todos os stakeholders, internos e externos, são fatores relevantes para a credibilidade e para a sustentabilidade das organizações a longo prazo. Os consumidores, tendem a escolher organizações em que acreditam e com as quais se identificam, sendo a integridade um fator essencial para essa escolha e um elemento de vantagem competitiva sustentável.