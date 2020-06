Pensão de invalidez já pode ser pedida online

A partir desta quarta-feira, dia 24 de junho, os pedidos de pensão de invalidez já podem ser feitos online, bem como a consulta do processo através, do portal da Segurança Social direta (SSD).

“Através deste canal, poderá solicitar a pensão de invalidez de forma fácil e cómoda”, indica uma nota divulgada esta quarta-feira. “A nova funcionalidade vem também permitir a consulta do estado do processo, devolvendo informação sobre o sucesso da sua entrega, se o pedido se encontra em análise ou se já obteve uma decisão”, acrescenta a informação.

Os serviços da Segurança Social indicam que o pedido online permite “evitar as deslocações aos serviços de atendimento, ou a sua remessa por correio”, lembrando que “está também disponível o pedido de pensão de velhice (para os beneficiários que já tenham a idade normal de acesso) e o reembolso das despesas de funeral, como funcionalidades mais simples e facilitadoras do acesso a estes apoios”, aponta.

A SSD disponibiliza um manual passo a passo para fazer o pedido, com indicação dos documentos necessários e da forma de validar as informações necessárias para avançar com o requerimento.

“Cumpre-se assim mais uma etapa na simplificação e modernização dos serviços da Segurança Social”, assinala a nota.

No final de maio foram processadas mais de 187 mil pensões de invalidez.