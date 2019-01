Pensionistas com dependentes pagam menos IRS

É uma das novidades que trazem as novas tabelas de retenção na fonte publicadas esta sexta-feira. Os pensionistas vão ter um “desconto” de 0,5 pontos percentuais por cada dependente a cargo no IRS deste ano.

De acordo com o Ministério das Finanças, trata-se de um “fator de correção” face aos restantes contribuintes titulares de trabalho dependente.

Para os pensionistas, o governo refere ainda que “que foram alterados os limites dos escalões de rendimentos das tabelas de pensionistas, em conformidade com o aumento das pensões”, ou seja, tendo em conta a atualização regular dos valores em linha com a inflação, mas também o aumento extraordinário entre 6 e 10 euros, que este ano ocorreu logo no dia 1 de janeiro, quando nos dois últimos anos aconteceu apenas em agosto.

Os pensionistas que viram o seu rendimento líquido “encurtado” em janeiro serão compensados em fevereiro tendo em conta as novas tabelas de retenção.