Pensionistas estrangeiros podem passar a pagar impostos em Portugal

O Partido Socialista vai avançar com uma proposta de alteração no texto do Orçamento do Estado de 2020 para que os pensionistas que no futuro beneficiem do regime de residentes não habituais passem a pagar uma taxa de imposto mínima, avança esta sexta-feira o Jornal de Negócios.

A proposta, que tem vindo a ser preparada pelo Ministério das Finanças, terá em vista manter as isenções para os atuais beneficiários que, devido a acordos para evitar dupla tributação entre Portugal e os respetivos países de origem, acabam por não pagar qualquer imposto sobre os rendimentos de pensões ao abrigo do regime de residentes não habituais.

Se o regime tem servido para atrair para Portugal muitos reformados europeus, tem também suscitado várias críticas. Suécia e Finlândia reviram inclusivamente acordos fiscais com Portugal de forma a não perderem a receita fiscal dos seus pensionistas devido ao esquema português. O Bloco de Esquerda, também, é um dos partidos mais críticos do regime em Portugal.

O regime de residentes não habituais, criado com o objetivo de atrair pessoal qualificado para Portugal, tem tido afinal entre os seus beneficiários uma maioria de pensionistas. Em março do ano passado, eram 29.901 os residentes não habituais registados. Pouco mais de dois mil indivíduos, ou 7%, representavam uma atividade de valor acrescentado para o país. Nestes casos, os beneficiários que recebem rendimentos em Portugal pagam uma taxa fixa de 20% no IRS pago ao longo de um período de dez anos.

O IRS efetivamente pago pelos imigrantes e portugueses emigrados entretanto atraídos para Portugal com uma taxa a 20% foi pouco além dos 180 milhões de euros em três anos (2015 a 2017), segundo um relatório produzido no ano passado.