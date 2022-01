Pensões até 710 euros são pagas neste mês sem retenção de IRS

Um homem viaja num elétrico, em Lisboa, 18 de junho de 2021. O Governo decidiu proibir as deslocações de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) no fim de semana devido à subida dos casos de covid-19 neste território. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

A Segurança Social começa a pagar as pensões de janeiro nesta segunda-feira, 10 de janeiro e, segundo o jornal Público, terá em conta as novas tabelas de retenção na fonte do IRS. A Caixa Geral de Aposentação também o fará quando pagar as primeiras reformas de 2022.

As pensões até aos 710 euros brutos não estão sujeitas a retenção mensal de IRS. Contudo, uma coisa é a retenção mensal do imposto e outra é a isenção anual. E, de acordo com o jornal, se por um lado, os pensionistas e os trabalhadores que recebem 710 euros brutos por mês não têm de entregar IRS ao Estado porque as tabelas de retenção prevêem uma taxa de 0% até esse patamar, por outro, só uma parte destes contribuintes está totalmente isenta nas contas finais.

O jornal explica que alguns contribuintes não vão fazer retenção mensal, mas mais tarde vão estar sujeitos a IRS. Agora, quem ganha até 705 euros mensais não paga IRS. Todavia, quem aufere um pouco mais, a situação já é diferente.