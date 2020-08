Pensões atribuídas neste ano vão agora ser recalculadas

As pensões de invalidez e velhice deferidas durante este ano deverão ser sujeitas a acertos com a publicação, apenas nesta segunda-feira, dos coeficientes de atualização das remunerações anuais utilizadas no cálculo final das reformas e que se destinam a valorizar os salários em linha com a inflação e os ganhos registados nas remunerações declaradas. Os acertos que serão feitos pelo Centro Nacional de Pensões deverão rever em alta o valor final de pensão.

A portaria que é anualmente publicada para valorizar as remunerações antigas dos trabalhadores prevê uma atualização em 0,72%, resultado da inflação registada no final do último ano (0,22%) e dos ganhos salariais globais registados – um total de 3,4%, com uma contribuição máxima de 0,5 pontos percentuais para o coeficiente de valorização.

O diploma, que em 2019 foi publicado em fevereiro, chega desta vez seis meses mais tarde, produzindo efeitos sobre as pensões atribuídas neste ano até aqui, e que foram calculadas com referência aos coeficientes publicados no ano passado.

O diploma tem também impacto no cálculo do Complemento Solidário para Idosos e no pagamento de salários em atraso, entre outras situações como a regularização de contribuições sociais e quotizações para a Segurança Social em dívida.