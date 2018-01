Pensões com aumento já começaram a ser pagas

As pensões processadas pela Segurança Social já começaram a chegar à conta dos beneficiários e o valor já incorpora o aumento estabelecido para 2018. A portaria que fixa a atualização deve ser publicada por estes dias, mas fonte oficial do Ministério do Trabalho e da Segurança Social referiu ao Dinheiro Vivo que “todas as pensões pagas em janeiro de 2018 já foram atualizadas tendo em conta a atualização regular”.

Já as novas tabelas de retenção na fonte do IRS (que foram publicadas na semana passada) apenas serão refletidas nas pensões da Segurança Social em fevereiro. Nessa altura será feito a certo devido a janeiro, o que significa que, para alguns pensionistas, o valor da sua pensão será ligeiramente mais elevado no segundo mês de 2018, por causa deste efeito.

Este ano, o andamento da inflação e o crescimento da economia asseguraram um aumento de todas as pensões – o que acontece pela primeira vez desde 2009. Este aumento oscila entre 1% e 1,8%. A par desta atualização regular, haverá uma nova subida de caráter extraordinário, em agosto, que assegurará que, em 2018, todos os reformados com rendimentos de pensões até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais por mês vão ficar a receber mais 6 ou 10 euros.

O IRS também irá colocar mais alguns euros no bolso de muitos pensionistas. É que as taxas de retenção na fonte a aplicar este ano foram alteradas para incluir as medidas de desagravamento deste imposto, nomeadamente o novo mínimo de existência e o alargamento dos escalões. Para as pensões acima dos 44 mil euros brutos por ano, a diferença deve-se ao fim da retenção na fonte por via da sobretaxa.

Ao Dinheiro Vivo, a mesma fonte oficial do Ministério do Trabalho precisou que, pelo facto de o despacho sobre as novas tabelas de retenção na fonte do IRS ter sido publicado quando o processamento das pensões de janeiro já tinha sido efetuado, “será nas pensões pagas em fevereiro que a nova tabela de retenção será aplicada, com observância pagamento dos retroativos que forem devidos a janeiro de 2018″.

Há ainda que ter em atenção que em 2018, não haverá lugar a qualquer antecipação do pagamento do subsídio de Natal, já que o regime de duodécimos foi eliminado. Este subsídio será pago por inteiro, numa única vez, em dezembro.

As pensões pagas por transferência bancária chegaram às contas nesta segunda-feira. As restantes (que chegam por vale do correio) são emitidas por ordem alfabética entre o 1º dia útil de cada mês e até ao dia 10 – estando a data de entregue dependente dos serviços dos correios.

Na Caixa Geral de Aposentações as pensões são pagas no dia 19 de cada mês (ou antecipadas para o dia útil imediatamente anterior quando aquela data coincide com um fim de semana ou feriado).

Entretanto, a Segurança Social disponibiliza no seu site a partir de dia 11 de janeiro a declaração anual de rendimentos de pensões em 2017.

Esta declaração estará disponível para os pensionistas com acesso na segurança social direta e que se tenham registado nos últimos 24 meses. Quem ainda não o fez, irá receber esta declaração por via postal como habitualmente.