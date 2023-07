Pensões da CGD não vão ao défice, mas geram dívida de 3,7 mil milhões a pagar em 30 anos

© Vítor Higgs

A conclusão do processo de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que culminou na transferência dos ativos e das responsabilidades do Fundo de Pensões do Pessoal da CGD para a Caixa Geral de Aposentações (a CGA, o sistema de pensões da função pública), provocou um aumento imediato de 3,7 mil milhões de euros na dívida pública portuguesa, valor que terá de ser pago ao longo das próximas três décadas, até 2052.

Este negócio, que grosso modo, coloca os funcionários públicos (a sua Caixa) a emprestar dinheiro à República, aos contribuintes portugueses (onde também estão os próprios funcionários), não terá impacto no défice, garantem as Finanças.

Em fevereiro passado, foi decidido, no processo de finalização da reestruturação do banco público definido pela Comissão Europeia, que o fundo da CGD passaria para a esfera do Estado (CGA), tendo a CGD transferido o valor dos respetivos ativos em numerário. Transferiu também para o Estado, a responsabilidade pelo pagamento das pensões do pessoal da CGD, atuais e futuras.

O valor que a Caixa passou para a CGA "assegura integralmente a cobertura das responsabilidades futuras assumidas"; "estão em causa 3.018 milhões de euros", explicaram as Finanças quando o Conselho de Ministros aprovou o negócio.

No entanto, esta operação como que forçou a CGA a usar toda a verba recebida na aquisição de dívida pública. Ou seja, a caixa dos funcionários públicos passou a ser credora da República num valor que, contas finais, ascende a 3,7 mil milhões de euros.

Segundo a agência que gere a dívida pública (IGCP), "o Decreto-Lei nº 14/2023, de 24 de fevereiro" -- que determinou a tal transferência para a Caixa Geral de Aposentações das responsabilidades do Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos e a subsequente extinção deste mesmo Fundo -- também determinou "que o valor transferido como compensação da referida transação é aplicado na subscrição, pela CGA, de uma carteira de Obrigações do Tesouro (OT) de linhas existentes".

Assim, o governo decidiu que a CGA usaria todo o valor recebido da CGD (3 mil milhões de euros), mais 700 milhões de euros, na compra de obrigações. "Em execução dessa previsão legal, o IGCP realizou uma emissão particular de linhas de OT, no montante nominal global de 3,7 mil milhões de euros".

Foram feitas seis emissões das quais resultaram os seguintes aumentos de dívida (tudo subscrito pela CGA): mais 177 milhões de euros (a pagar em 2034); 84 milhões de euros (a pagar em 2037); 473 milhões de euros (a reembolsar à CGA em 2038); 400 milhões de euros (a amortizar em 2042); 1.052 milhões de euros (a pagar em 2045); e 1.484 milhões de euros (a amortizar em 2052, daqui a 29 anos).

Medina garante que défice fica intocado

Como referido, as Finanças confirmam que a operação, que ocorreu no início deste ano, não deverá ter implicações no saldo orçamental público (não gera défice, em contas nacionais), mas o valor (os ativos do fundo da Caixa) recebido pelo Estado (CGA) acabou por ser transformado em mais dívida pública.

À questão "há impactos na dívida?", o gabinete do ministro das Finanças responde que sim, que "a operação permitirá à CGA investir os ativos recebidos em dívida pública, a emitir ao abrigo do programa de financiamento de 2023, assegurando a adequada cobertura futura de responsabilidades".

Isto acontece numa altura em que aumenta o esforço com o pagamento dos juros e em vésperas do regresso em pleno (em 2024) das regras de disciplina do Pacto de Estabilidade.

Apesar de estar a descer, o peso da dívida pública portuguesa continua bem acima de 100% do Produto Interno Bruto (PIB) e a ser umas das mais elevadas da Europa e do mundo desenvolvido. A meta deste ano é 107,5% do PIB.

© Banco de Portugal e Ministério das Finanças

Quanto maior for a dívida, maior o encargo com juros, uma despesa que vai às contas do saldo orçamental. No entanto, desde de há um ano, a subida generalizada das taxas de juro tem vindo a exercer uma pressão crescente para cortar e poupar mais noutras rubricas da despesa ou adiando descidas de impostos, por exemplo.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, diz que quer "contas certas" e não quer abrir mão da redução do défice. A meta deste ano é 0,4% do PIB; em 2024, a intenção é reduzir o défice para 0,2%.

Mas riscos existem sempre

De acordo com o Ministério das Finanças, a transferência do fundo de pensões da Caixa para a gestão pública (a CGA, a entidade responsável pelas pensões dos funcionários públicos), não tem impacto negativo no saldo público. Pelo menos agora.

Em todo o caso, há riscos. Podem ocorrer impactos negativos no saldo, no futuro, basta que o dinheiro recebido agora da CGD (os ativos, cerca de 3.018 milhões de euros) para pagar as pensões futuras dos bancários (os passivos) se revele insuficiente.

E esse risco existe. Se, por exemplo, o valor hoje calculado como sendo as responsabilidades futuras em pensões não for os tais 3.018 milhões de euros, se for superior, isso implicará mais despesa e alimentará o défice, se este existir.

O gabinete de Fernando Medina garante que não. "Ao contrário do que aconteceu em operações passadas de integração de fundos de pensões da banca na esfera do Estado, a transferência dos ativos não terá qualquer impacto no défice orçamental".

Foi um "adiantamento"

O Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI), do Ministério das Finanças, explica que "em contabilidade pública, esta transferência [do fundo de pensões da CGD para a CGA] foi registada como receita (3.018 milhões de euros)".

"Em contas nacionais, de acordo com o Sistema Europeu de Contas (SEC 2010), na medida em que os ativos dos fundos transferidos cubram os compromissos assumidos com o pagamento futuro das pensões, a transferência de um fundo de pensões é considerada uma operação financeira (adiantamento) no momento em que ocorre, sem impacto no saldo orçamental", diz a entidade tutelada por Fernando Medina, no relatório trimestral sobre Finanças Públicas, divulgado na semana passada.

No futuro, explica o GPEARI, "o pagamento de pensões terá como contrapartida uma transferência corrente recebida, neutralizando o impacto no saldo das Administrações Públicas, até ao esgotamento do valor recebido inicialmente com a transferência do fundo de pensões".

No entanto, se o valor (3.018 milhões de euros) se esgotar e ainda houver pensões da CGD para pagar), os contribuintes portugueses podem enfrentar um novo problema orçamental.