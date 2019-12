Pensões em cartão só não pagam portagens e compras na Internet

Depois do fim anunciado da carta-cheque, poderão estar também perto do fim o vale postal e mesmo as transferências bancárias. A Segurança Social quer chegar ao final do próximo ano a pagar prestações sociais via cartões pré-pagos, pelo menos, a título experimental.

A medida foi inscrita na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano como meio de garantir pagamentos mais rápidos e seguros num esforço de simplificação das relações com os cidadãos. Segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a ideia é que os cartões possam ser carregados com todas as prestações sociais do Estado, como pensões, subsídio de desemprego ou abono de família.

A adesão a estes cartões de pagamento vai ser voluntária. O cartão será emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e, “em princípio, enviado para a residência do requerente”, de acordo com detalhes avançados pela Segurança Social.

Um vez creditadas as prestações, o cartão permitirá todo o tipo de pagamentos, com algumas exceções: portagens, Via Verde e compras na Internet. Entretanto, os utilizadores poderão ir consultando saldos via página da Segurança Social Direta.

Caso este meio de pagamento acabe por se mostrar inconveniente, os beneficiários das prestações podem sempre voltar atrás. Será possível desistir deste cartão, escolhendo outro meio de pagamento.

O objetivo do governo é o de começar a implementar o novo modelo de pagamento de prestações antes do final do próximo ano, mas não incluindo desde logo todos os apoios da Segurança Social. Haverá primeiro uma fase-piloto durante a qual, quem aderir, verá creditado no cartão o valor apenas de algumas das prestações sociais.

A maioria dos pagamentos da Segurança Social é assegurada através de transferência bancária, mas os pagamentos em vale postal aos balcões dos CTT mantêm uma dimensão significativa (14%). Outros 2% têm sido assegurados ainda através de carta-cheque num sistema que deverá acabar devido ao desinteresse dos bancos em prosseguir contratos com a Segurança Social.