Pensões: INE confirma valor de esperança média de vida

. ESTELA SILVA/LUSA © LUSA

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta sexta-feira que a esperança de vida aos 65 anos, no período 2018-2020, atingiu 19,69 anos para o total da população.

Os trabalhadores que decidam aceder a pensão antecipada em 2021 têm uma penalização de 15,5% na reforma por via do fator de sustentabilidade, com base na esperança de vida aos 65 anos.

O INE estimou, em novembro do ano passado, que no triénio 2018-2020 a estimativa provisória da esperança de vida aos 65 anos foi de 19,69 anos.

Tendo em conta as regras em vigor e a esperança de vida aos 65 anos no triénio terminado no ano 2000, a subida da esperança média de vida ditou um corte de 15,5% nas pensões antecipadas em 2021, segundo cálculos da Lusa.

"A esperança de vida aos 65 anos, no período 2018-2020, atingiu 19,69 anos para o total da população", refere o INE no seu relatório 'Tábuas de Mortalidade em Portugal'.

"Aos 65 anos, os homens podem esperar viver 17,76 anos e as mulheres 21,11 anos, o que corresponde a um aumento de, respetivamente, 0,06 e 0,11 anos, relativamente a 2017-2019. Nos últimos dez anos, a esperança de vida aos 65 anos aumentou 1,02 anos para os homens e 1,08 anos para as mulheres", adianta.

Salienta que, "os resultados de um exercício prospetivo, elaborado com recurso aos dados da mortalidade observada nos primeiros quatro meses de 2021 e a previsões de mortalidade para o período de maio a dezembro de 2021, indicam que no triénio 2019-2021 a esperança de vida à nascença possa vir a situar-se em 80,83 anos, verificando-se uma redução de 2,76 meses relativamente a 2018-2020".

Quanto à esperança de vida aos 65 anos, pode "diminuir para 19,44 anos, correspondendo a uma redução de 3 meses relativamente ao triénio anterior".