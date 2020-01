Pensões, luz e creches. OE vai ter segundo assalto

Primeiro foi admitido, depois negado e mais tarde remetido para a discussão do Orçamento do Estado na especialidade. E parece que vai ser mesmo assim.

O aumento extraordinário das pensões vai acontecer e nos termos em que se fizeram nos últimos anos. Falta saber se o acréscimo será feito com retroativos a 1 de janeiro ou se apenas em agosto como aconteceu em 2017 e 2018.

O figurino, ou seja, a fórmula já estará fechada. O aumento (incluindo já a atualização decorrente da inflação) deverá atingir no máximo dez euros para as pensões contributivas e seis euros para as sociais, indicou ao Dinheiro Vivo fonte envolvida nas negociações.

O custo desta medida, defendida por Bloco de Esquerda e pelo PCP – e que garantiu, entre outras, a abstenção dos dois partidos na votação na generalidade – ainda não está calculado, porque tudo depende do momento em que entra em vigor. No Orçamento do Estado para 2019 a previsão era de uma despesa adicional de 135 milhões de euros, mas se entrar em vigor apenas em agosto, como aconteceu em 2017 e 2018, a verba pode descer.

Mas há que contar ainda com o facto de a atualização decorrente da aplicação da lei ser neste ano muito baixa (0,7% que inclui a inflação de 0,2 e um quarto do crescimento PIB) e, portanto, a verba necessária para atingir os dez euros será maior.

De negociação mais difícil será um aumento mais generoso dos salários da função pública, que neste ano não vai além dos 0,3% da inflação que se prevê tenha sido registada em 2019. Apesar de ser uma matéria fora do âmbito da discussão do Orçamento do Estado, poderá acabar por ser incluída por pressão do PCP, do BE e do próprio Partido Socialista que falou na necessidade de uma atualização maior.

“Reconhecemos que gostaríamos de ter outros aumentos na função pública; até pode ser feito um maior esforço nessa e noutras áreas, como a das pensões”, afirmou o presidente do PS, Carlos César, no debate Almoços Grátis, da TSF.

Mas Carlos César acrescentou logo que, se for para dar mais à função pública e aos pensionistas, terá de haver medidas de compensação, para que a meta de excedente orçamental de Centeno em 2020 (0,2% do produto interno bruto ou PIB) fique intacta.

E essa ideia foi repetida ontem por Mário Centeno no debate na generalidade.

Excedente limita as medidas

Apesar de fechadas muitas propostas dos partidos da oposição, sobretudo PCP e Bloco, mas também do Pessoas-Animais-Natureza, ainda há matérias em aberto.

O BE, que fechou anteontem de manhã sete medidas com o governo, quer ir mais longe, negociando outras propostas que ficaram fora desta ronda. Questões “em aberto” sobre a energia, sobre salários, prestações sociais e outros apoios. O BE quer ainda reforçar os direitos dos trabalhadores por turnos, que poderá passar por mais dias de férias ou um horário mais curto.

Só do lado do PCP existem mais de uma dezena de medidas que os comunistas gostariam de ver incluídas na versão final do Orçamento do Estado, como a progressiva gratuitidade das creches. Mas também o aumento do subsídio de desemprego, a universalização do abono de família ou mais investimento público.

Mas estas propostas podem esbarrar num muro chamado excedente e isso foi um ponto deixado claro pelo ministro das Finanças no debate na generalidade: “A política orçamental não é uma casa de apostas. É a identificação de prioridades, a preparação e a tomada de decisão. Já neste ano chegaremos a um saldo orçamental positivo, o primeiro da nossa história democrática”, assinalando que este é um OE para as gerações futuras.

E ainda o perigo das maiorias negativas. “O país merece agora um debate responsável. Não espera maiorias, por serem isso mesmo, por serem negativas”, começou por assinalar Mário Centeno, acrescentando que “maiorias negativas que acrescentassem medidas que, por terem visões políticas opostas, nunca se entenderiam na forma de as financiar”, avisou o titular da pasta das Finanças, concluindo que “isso sim, seria uma medida democrática”.

O ministro das Finanças estaria aqui a referir-se à possibilidade de os partidos de direita e de esquerda se juntarem para descerem o IVA da eletricidade, uma medida que estava nos programas eleitorais de PSD, Bloco de Esquerda, PCP e PAN. E Mário Centeno já conhece o amargo sabor de coligações negativas, como foi o caso do chumbo da taxa da proteção civil e do agravamento da tributação autónoma dos carros das empresas.

Medidas para a abstenção

Para já, o governo pode respirar de alívio até à fase final da especialidade, quando se fechar a versão que vai a votação final global no dia 6 de fevereiro. No entretanto, as negociações vão ser feitas uma a uma e partido a partido, de entre os que se abstiveram.

Neste primeiro round, António Costa conseguiu assegurar a passagem do documento à fase seguinte, mas ainda não está garantido que o mesmo aconteça daqui a menos de um mês.

Nas negociações que duraram até quase ao início da discussão na especialidade, na quinta-feira de manhã, o Bloco apresentou uma lista de medidas que tinha fechado e quantificou a despesa associada a cada uma delas, exceto para o aumento extra das pensões pelas razões apontadas em cima.

Para a saúde (eliminação já neste ano das taxas moderadores nos centros de saúde, reforço do investimento, exclusividade das chefias e reforço da saúde mental) o BE conseguiu uma verba adicional a rondar os 230 milhões de euros.

A redução do valor máximo das propinas (50 milhões de euros) e o alargamento do complemento solidário para idosos (CSI), com a eliminação da ponderação dos rendimentos dos filhos no segundo e no terceiro escalões (12 milhões de euros), foram outras duas medidas fechadas e quantificadas pelos bloquistas.