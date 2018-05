Pensões: numa semana foram feitas quase 450 mil simulações

Na primeira semana de funcionamento o simulador que a Segurança Social disponibilizou para ajudar os beneficiários a perceber qual vai ser o valor da sua pensão já foi usado para fazer 448 808 simulações.

Os dados facultados ao Dinheiro Vivo pelo Ministério do trabalho e da Segurança Social mostram que a esmagadora maioria destas simulações (370 816) usaram a versão automática, ou seja, a que apresenta os resultados com base nos anos de carreira contributiva do trabalhador e que, além do valor, indica também quantos anos lhe faltam para entrar na reforma sem penalizações.

A ferramenta permite ainda fazer simulações à medida – em que alguns dos parâmetros predefinidos, como a evolução da inflação e atualização anual das remunerações, podem ser alterados – mas esta opção tem sido menos utilizada, havendo registo de 77 992 destas simulações na primeira semana em que o simulador esteve disponível.

Para se conseguir usar o simulador é necessário estar registado na segurança social direta e ter uma palavra-passe de acesso (que é enviada para casa dos beneficiários, a pedido). Esta condição explica que, nestes últimos sete dias, a Segurança Social tenha observado 45 276 novas adesões (ou pedidos de segunda via) à segurança social direta.

Na apresentação deste simulador, o ministro Vieira da silva anunciou que até ao final do ano será criada e disponibilizada uma ferramenta idêntica para os funcionários públicos que descontam para a Caixa geral de Aposentações.