PepsiCo vai doar 200 mil dólares ao Banco Alimentar

São 200 mil dólares que equivalem a 200 mil refeições, a doação que a PepsiCo vai fazer à Rede de Urgência Alimentar, criada pelo Banco Alimentar em parceria com a associação ENTRAJUDA, para apoiar o maior número de pessoas carenciadas em todo o país devido à crise causada pela Covid-19.

Em paralelo, equipa da empresa americana da unidade de produção do Carregado decidiu apoiar os hospitais mais afetados pela pandemia com mais 3,8 toneladas de produtos recolhidos e oferecidos. No seguimento da pandemia, muitas entidades de apoio social fecharam devido às medidas de prevenção tomadas pelo governo, pelo que o Banco Alimentar e a ENTRAJUDA criaram esta rede de distribuição alimentar para permitir o apoio a quem tem recursos económicos mais baixos.

“Neste programa serão doadas 200 mil refeições que vão apoiar 2200 entidades, distribuídas por 14 regiões do país”, explica a empresa, especificando que serão distribuídos produtos de acordo com a lista de necessidades de quem mais precisa – leite, arroz, massa, atum, salsichas, azeite e óleo.

Esta iniciativa procura dar “uma resposta estruturada e limitada no tempo, até estar ultrapassada esta situação”, sublinha Isabel Jonet. “Através desta nova rede, o nosso objetivo é fazer chegar este apoio a todas as pessoas do país que mais precisam. Falamos de pessoas que costumam ser apoiadas por IPSS, que não têm capacidade financeira suficiente, ou que costumam receber cabazes de alimentos semanal ou mensalmente”, sublinha a presidente do Banco Alimentar. “A ajuda da PepsiCo no apoio a esta iniciativa significa muito para quem está numa situação mais frágil neste momento e juntos podemos fazer a diferença.”

Também Pol Codina, diretor-geral da PepsiCo em Portugal, acredita que é um “dever fazer chegar bens de primeira necessidade aos mais carenciados. Fazendo parte da indústria de bens de grande consumo alimentar, temos um papel fundamental e estamos muito orgulhosos por poder oferecer o nosso apoio para Portugal”, sublinha.

A nível global, a PepsiCo está a agir face à Covid-19 em mais de 40 países, tendo disponibilizado 45 milhões para estes apoios, dos quais 7,7 milhões estão destinados à Europa. A resposta está a ser mais concentrada nos países que estão a ser mais afetados, como Espanha, Itália, França e Reino Unido. A multinacional está a financiar a distribuição de bens essenciais que incluem refeições, equipamentos de proteção individual e transporte de saúde, sendo o financiamento utilizado para apoiar os grupos mais vulneráveis, principalmente idosos e crianças.