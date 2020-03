Pequenos acionistas pedem fecho da bolsa

Aprenda-se as lições da Grande Depressão de 1929 e da crise financeira de 2008 e feche-se as bolsas. São os pequenos acionistas que lançam o repto, alegando a necessidade urgente de controlar danos na crise provocada pelo Covid-19.

“O contexto de coronavírus vem obrigando à adoção de medidas severas, designadamente limitação de atividade em aeroportos, restrições ao funcionamento de portos marítimos, fecho ou controle de fronteiras, introdução do estado de quarentena e recurso generalizado a situações de alerta”, lembram os pequenos acionistas, recomendando por isso “a adoção de medidas de natureza prudencial a nível dos mercados bolsistas”.

Numa posição subscrita pela Maxyield, que os representa, os investidores temem que o impacto psicológico e as consequências económicas e financeiras resultantes das medidas adotadas para contenção da pandemia são suscetíveis de provocar “um crescente comportamento irracional dos agentes ou distorções no funcionamento dos mercados”.

Neste quadro, a direção da Maxyield recomenda à CMVM e EURONEXT LISBOA “a suspensão da negociação de valores mobiliários em mercado regulamentado, por estarem reunidas circunstâncias suscetíveis de, com razoável grau de probabilidade, perturbar o desenvolvimento da negociação bolsista”. A suspensão recomendada seria feita pelo prazo mais curto possível e “necessário às condições mínimas de racionalidade da negociação bolsista”, defendem.

Para estes investidores, as restrições a nível de liberdade de circulação de pessoas e perspetivas sobre o nível de atividade económica, têm um impacto difícil de prever no funcionamento racional dos mercados bolsistas. Sendo a Europa hoje o centro da pandemia e sem se adivinhar o fim da crisr para breve, os mercados ficam, acreditam, mais vulneráveis a “distorções ou sentimentos irracionais geradores de comportamentos indesejados”.

“O encerramento temporário de mercados bolsistas asiáticos, a introdução de fortes restrições na atividade de short selling por diversas entidades reguladoras, situações de bloqueio na transação de ações nalguns países europeus e crescente debate sobre suspensão da negociação bolsista, reforçam o movimento contrário à intensa volatilidade provocada pela pandemia”, sublinham, comparando a atual situação a um cenário de “antecâmara duma crise económica mundial e de uma economia de guerra, suscetíveis de atingir os limites de uma depressão, impondo quer uma grande redução de valor das cotadas dos setores mais sensíveis a este fenómeno quer o desaparecimento de empresas gravemente afetadas nos seus negócios”.

Os pequenos acionistas consideram por isso que esta não é apenas uma questão de funcionamento do mercado, mas uma forma de “integração no processo de contenção do vírus, no qual devem participar todas as instituições e autoridades supervisoras”.