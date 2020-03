Pequenos frutos à espera de desempregados e vítimas do lay-off

Três organizações de produtores de pequenos frutos – Lusomorango, MadreFruta e AHSA (Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur) – apontam para a necessidade de o setor poder aproveitar os trabalhadores em lay-off e recém-desempregados, para fazer face às exigências das colheitas que se aproximam.

Os três organismos dirigiram um novo apelo aos ministros da Economia, do Trabalho e da Agricultura, face à “rápida deterioração das condições da sua atividade empresarial”, uma situação que “se agravará nas próximas semanas”, segundo estimam.

Queixam-se da “quebra de vendas; redução do preço médio dos produtos em 40%; aumento dos custos de produção; subida dos custos de transporte e logística e falta de mão de obra”.

Sem encomendas

Para a queda nas vendas apontam o “encerramento da atividade hoteleira, restauração e eventos, bem como a mudança de padrões de consumo durante o isolamento social e a quarentena, que privilegia o consumo de produtos congelados ou frescos de longa duração”.

Essa mudança resultou no “cancelamento de incontáveis encomendas, o que resulta num aumento de stocks de produtos altamente perecíveis”, com a desvantagem de a conversão desta fruta para a indústria implicar “enormes quebras na receita (acima de 95%)”, sendo que “nem toda a produção é absorvida, o que leva à destruição em aterro”.

A alteração de perfil de consumo em isolamento social e quarentena resultou ainda numa alteração da política da grande distribuição, “reduzindo a zona de frescos, substituindo-os por outros produtos com prazo de conservação mais elevado”, constatam.

Quanto à redução “drástica” do preço médio, decorrente da “alteração abrupta do consumo na Europa e em Portugal”, a queda foi “acima de 40%, quando comparados com períodos homólogos de anos anteriores ou com as semanas de janeiro e fevereiro”.

Alertam ainda para o aumento dos custos de transporte, relacionado com a menor disponibilidade logística, devido “ao aumento do tempo de transporte provocado pela passagem nas fronteiras, à exigência da utilização de apenas um motorista por camião e aos tempos de abastecimento e necessidades de limpezas adicionais na carga, descarga e mudança de motoristas”.

Por outro lado, a quebra das importações origina a inexistência de camiões que transportam a fruta portuguesa para os mercados externos e que regressam sem carga. “Só por esta via, na última semana, o custo de transporte direto sofreu um aumento que ultrapassou 30%”, assinalam.

Além disso, o tempo de transporte aumentou em média em um dia, “o que para frutos tão perecíveis significa a redução da qualidade e, como consequência, devoluções, ou seja, perda completa da venda”.

No capítulo do aumento dos custos incluem os que são decorrentes dos “cuidados acrescidos na higienização e limpeza, diminuição da eficiência dos recursos de mão de obra e transportes de colaboradores”, que “implicaram um aumento do custo de produção de pelo menos 5%”.

Sem trabalhadores

A quebra na produção também está a ocorrer por via da ” alta de colaboradores”, seja pela necessidade de “quarentena profilática por 15 dias para todos novos colaboradores de colheita”, tendo em conta a “multiplicidade de origens da mão de obra, as fortes limitações à mobilidade e entrada de pessoas em Portugal impossibilitam a chegada de um número significativo de trabalhadores estrangeiros”.

“Altamente dependente do trabalho manual, a fileira dos pequenos frutos encontra-se sem trabalhadores para garantir a produção (colheita)”, alertam na missiva enviada ao Governo.

Juntas, estas três Organizações de Produtores (OP) de Pequenos Frutos representam, em termos anuais, 140 milhões de euros de volume de negócios e 120 milhões de euros de exportações. Em termos de emprego, respondem por cerca de cinco mil postos de trabalho, mais de metade permanentes.

Na mesma carta, as OP deram a conhecer as dificuldades no terreno e sugerirem medidas adicionais de apoio ao setor hortofrutícola e dos pequenos frutos, em particular. Só desta forma, garantem, conseguirão “assegurar a atividade e o emprego”.

Entre as medidas complementares sugeridas, constam a eliminação por 6 meses da TSU ou o adiamento do pagamento de IRC para as empresas do setor. Mas, sobretudo, pedem que sejam implementados mecanismos de retirada de produto do mercado, “de forma a adequar e a regular a oferta à procura – uma possibilidade que a regulamentação comunitária já contempla para outras frutas, como pera, melancia ou tomate, mas que não está prevista para pequenos frutos (framboesas, morangos, amoras, mirtilos)”.

Autalizado às 14.47 horas com mais informação