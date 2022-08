Perda de rendimentos das famílias põe em risco resiliência do consumo privado 

O PIB português cresceu 2,6% no primeiro trimestre, comparado com março anterior, bem acima da média (0,3%), com a economia empurrada pelo consumo privado, mas também pelo regresso do turismo, pelo que não é grave que o crescimento trave nos próximos meses. A garantia é dada por Roberta Fortes, economista da Allianz Trade, acionista da COSEC, que vê valor na economia portuguesa, apesar da incerteza, o que justifica a revisão do crescimento neste ano de 4,2% para 6,4%. Mas nem tudo são rosas. Longe disso.

Os riscos apontados pela especialista são os conhecidos, com a chegada do outono e inverno à cabeça, quando vamos sofrer a sério os efeitos do corte de 90% das importações de petróleo da Rússia pela União Europeia e com mais receio de interrupções no fornecimento de gás. Em entrevista ao DV, a especialista tempera ainda o otimismo com incertezas quanto à escalada e duração da guerra, "que podem minar a confiança de empresas e consumidores e continuar a pressionar as commodities".

A inflação é mesmo o elefante na sala, com Roberta a admitir apreensão com os 9% portugueses (o valor mais alto em 30 anos), ainda que haja expectativas de que "comece a esfriar na segunda metade do ano (em parte com ajuda de efeitos de base)". Os analistas já reviram em alta as projeções para este ano, de 4,8% para 5,6%, e de 1,8% para 3% em 2023.

"Apesar de a forte pressão vir da comida e transportes, que têm grande peso no cabaz das famílias portuguesas, a inflação nuclear também acelerou, sendo das mais altas entre os pares europeus, o que sugere subida de preços em diversos segmentos da economia." Aliado à modesta atualização salarial (média inferior a 3%), "haverá perda real de rendimento dos consumidores, o que gera dúvidas quanto à resiliência do consumo privado nos próximos meses" alerta.

Entre conjuntura e pressões adicionais, da crise logística à falta de mão-de-obra e matérias-primas, Roberta Fortes não tem dúvidas de que a bomba das insolvências vai rebentar, com particular impacto na Europa, ainda que em diferentes níveis de gravidade - Alemanha e França ainda seguram empresas, o Reino Unido prepara-se para um boom de 30% a fechar. E Portugal? "Observámos uma tendência estável no primeiro semestre, mas a partir de junho o crescimento homólogo rondará 7% ao mês. No final de 2022, deverá ascender a mais 2% de insolvências em relação a 2021 e em 2023 serão mais 15,5%."

De resto, o fim dos programas de apoio e dos juros negativos não ajuda, num país com endividamento enorme. "Quando os bancos centrais aumentam as taxas, isso implica maiores custos de financiamento para as empresas, o que pode dificultar os investimentos. Do lado do consumidor, elas diminuem a propensão para consumir, com efeito negativo nas receitas das empresas - que também enfrentam riscos de incumprimento mais elevados", explica Roberta.

Com o nível de endividamento das empresas a 138% do PIB (7,6 p.p. acima do pré-pandemia) - o espanhol subiu 17,5 p.p., correspondendo a 141% - e considerando que dois terços da dívida corporativa estão agarrados a taxas de juros variáveis, "um aumento de 100 pontos base da taxa pelo BCE implicaria mais 2 mil milhões na despesa com juros", diz a analista. "Isto teria um impacto negativo médio de 2 p.p. nas margens das empresas portuguesas, sendo de 1,5% em Espanha", conclui, deixando o alerta: "Esperamos que a transmissão dos aumentos das taxas diretoras seja mais rápida em Portugal e sul da Europa, onde a situação da banca é menos sã."

Leia aqui a entrevista na íntegra

Até que ponto a inflação pode subir e como se espera que isso influencie a atividade económica em Portugal (e na Península Ibérica)? E o que significa isso para o risco que as empresas têm de cobrir?

O PIB de Portugal cresceu 2,6% no primeiro trimestre do ano, por comparação com março de 2021, muito acima da média de mercado (+0,3%). A atividade económica foi impulsionada principalmente pelo consumo privado, mas também pelo setor externo que se manteve ligeiramente positivo, impulsionado principalmente pelo regresso do turismo. Assim, mesmo que não haja crescimento económico nos próximos meses, o crescimento do país seria de 6,4%. Dados recentes de atividade mostram que a economia continua a aquecer, mas há várias incertezas pela frente, principalmente para o outono e a aproximação do inverno, quando acreditamos que os diferentes agentes sentirão mais de perto os efeitos reais do anúncio de corte de 90% das importações de petróleo da Rússia pela União Europeia, além de aumentarem as preocupações sobre uma potencial interrupção no fornecimento de gás.

Ainda assim, mantêm-se as incertezas em relação à escalada e duração do conflito geopolítico em curso, que pode minar a confiança de empresas e consumidores em todo o mundo e especialmente na Europa, além de continuar a haver pressão sobre os preços das commodities.

A inflação é uma preocupação.

De facto, os preços têm sido uma das principais preocupações em todo o mundo e Portugal não é exceção. Os dados mais recentes para o país mostram que a inflação atingiu 8,7% em junho, seu maior nível em 30 anos. Embora esperemos que comece a esfriar na segunda metade do ano - em parte devido à ajuda de efeitos de base - as nossas previsões de preços mais altos de petróleo e alimentos por mais tempo levaram-nos a rever em alta a projeção de inflação de 4,8% para 5,6% em 2022 e de 1,8% para 3% em 2023. Note-se que enquanto a forte pressão inflacionista advém sobretudo dos grupos alimentação e transportes, que têm um peso importante no cabaz de consumo das famílias portuguesas, o núcleo de inflação também mostra aceleração, sendo das mais altas entre os principais pares europeus, sugerindo aumento de preços em diversos segmentos da economia. Este facto, face a um aumento muito provavelmente modesto dos salários (há muitas diferenças entre os setores, mas é em média inferior a 3% para a maioria da população ocupada) sugere uma perda de rendimento real para os consumidores, o que levanta dúvidas sobre a resiliência do consumo privado nos próximos meses. Assim, considerando os múltiplos riscos à frente, adotamos uma abordagem cautelosa e revemos as nossas projeções de crescimento do PIB para 6,4% (de 4,2%) em 2022.

Além das crises atuais, há uma transformação energética e uma transição digital em curso, que são muito afetadas por outros problemas: falta de matérias-primas, interrupção das cadeias de abastecimento, falta de mão-de-obra qualificada... O que é que as empresas devem fazer para se proteger?

No nosso Allianz Trade Global Survey 2022, fizemos duas avaliações - uma antes do início da invasão da Ucrânia e outra depois, envolvendo cerca de 3.000 empresas. E observamos que após o otimismo da "grande reabertura" global em 2021, 2022 pode ser um ano muito mais difícil para os exportadores. A confiança das empresas e do consumidor foi afetada pela guerra na Ucrânia e os preços mais altos das commodities e as interrupções prolongadas na cadeia de abastecimento aumentarão o custo de exportação nos próximos meses. Entre os principais resultados, notamos que há mais negócios a preparar-se para um impacto na faturação em 2022. Na primeira ronda, apenas 6% das empresas estavam preocupadas com a queda de receitas em 2022; agora, são 22%, principalmente nos setores de produtos químicos, energia e serviços públicos e máquinas e equipamentos. Para lidar com a atual desaceleração da procura, as empresas planeiam diversificar mercados de exportação e aumentar os investimentos em novos mercados, provando que as ambições de exportação permanecem resilientes.

Mas quanto mais o conflito durar, maior o risco de a desaceleração se transformar num choque na procura, o que pode levar o comércio global a uma recessão severa. Além disso, notamos que o risco de não pagamento está de volta.

Haverá mais incumprimento?

Mais de 40% dos exportadores europeus esperam que os prazos de pagamento aumentem após a invasão da Ucrânia e mais da metade espera um aumento no risco de não pagamento nos próximos seis a 12 meses, em comparação com menos de um terço antes da guerra. Isso confirma a normalização da insolvência empresarial que já havia começado antes da guerra, embora ainda em ritmo moderado. Para os principais mercados de exportação europeus, esperamos que as insolvências subam mais de 10% em 2022. O contexto é, portanto, desafiador para as empresas e exige certa flexibilidade e inovação, pois provavelmente serão necessários ajustes. As empresas terão de procurar novos clientes, novos mercados de exportação com melhores perspetivas de crescimento, por exemplo, além de diversificar fornecedores e/ou encurtar as cadeias de abastecimento para evitar novas ruturas e desabastecimento. Além disso, é claro, monitorizar o perfil financeiro dos clientes (por exemplo, dívida, índices de rentabilidade, crescimento de faturação) é essencial. Portanto, gerir riscos e suprimentos é fundamental. E, claro, o seguro de crédito é uma das ferramentas que podem utilizar.

Qual é o nível de insolvência que se prevê com as crises atuais?

A guerra na Ucrânia e os novos bloqueios na China deterioraram significativamente o equilíbrio de riscos para as empresas. As ondas de choque são visíveis nas interrupções prolongadas da cadeia de abastecimentos e nos estrangulamentos no transporte, bem como nos altos custos e escassez de matérias-primas, principalmente para energia e commodities, mas também mão-de-obra. Além disso, o aumento global da inflação está a acelerar as restrições monetárias, o que aumentará os custos de financiamento para as empresas.Após dois anos de declínio, esperamos que as insolvências de negócios globais voltem em +10% em 2022 e +14% em 2023, aproximando-se do nível pré-pandemia. Embora o apoio estatal mantenha as insolvências artificialmente baixas em França (32.510 casos) e na Alemanha (14.600) em 2022, o Reino Unido poderá ter uma recuperação acentuada em 2022 (+37% no que um ano antes, para 22.305 casos). Um em cada três países voltaráaos níveis pré-pandemia em 2022 e um em cada dois em 2023.

E que regiões sofrerão mais?

África e a Europa Central e Oriental atingirão novos recordes. Na Ásia, a China deve ser capaz de manter as insolvências sob controlo, mas outros países podem ver um aumento devido à deterioração do ambiente regional e global. Em contrapartida, as empresas nos EUA (15.500 casos em 2022) devem beneficiar das almofadas acumulados desde a pandemia, auxiliadas pela utilização massiva do Paycheck Protection Program, com subsídios e pela recuperação dos lucros. Para Portugal, observamos uma tendência estável no primeiro semestre do ano, mas a partir de junho inverte-se para um crescimento anual de cerca de 7% por mês. No final de 2022, esperamos um crescimento de 2% no número de insolvências em relação a 2021 e um crescimento de 15,5% em 2023 em relação a 2022.

O fim das compras a crédito pelo BCE e a sinalização da subida das taxas de juro são riscos acrescidos para as empresas portuguesas?

Em linhas gerais, quando os bancos centrais aumentam as taxas de juros, isso implica maiores custos de financiamento para as empresas, o que pode dificultar os investimentos. Do lado do consumidor, taxas de juros mais altas diminuem a propensão a consumir, o que implica menores receitas esperadas para as empresas, cujo grau é determinado pela sensibilidade do setor às variações das taxas de juros. Note-se que as empresas também enfrentam maiores riscos de incumprimento neste contexto. Especificamente, em relação a Portugal, o nível de endividamento das empresas é elevado - situa-se em 138% do PIB, ou seja, 7,6 p.p. acima do nível pré-pandemia. Compara com Espanha, que registou um aumento de +17,5 p.p., correspondendo a 141% do PIB. Considerando que, em geral, dois terços da dívida corporativa estão agarrados a taxas de juros variáveis, um aumento de 100 pontos base da taxa pelo BCE implicaria um aumento da despesa de juros em cerca de 2 mil milhões de euros. Isto teria um impacto negativo estimado de -2 p.p. nas margens das empresas portuguesas em média. Para Espanha, o impacto médio estimado é de -1,5 p.p. Esperamos que a transmissão dos aumentos das taxas directoras seja mais rápida em Portugal e no sul da Europa em geral, uma vez que os bancos estão numa situação menos saudável.

O facto de a Península Ibérica não depender do petróleo e do gás russos deixa a região com menos problemas do que o resto da Europa?

Espanha e Portugal são, na verdade, menos diretamente afetados pelo atual conflito Rússia-Ucrânia. No entanto, note-se que os principais mercados de exportação destes países estão na Europa - representam quase 70% das exportações de Portugal e 60% das exportações de Espanha - e as expectativas de crescimento são particularmente afetadas pelo conflito e têm sido revistas em baixa, nomeadamente na Alemanha. Nesse sentido, esperamos que o setor externo na Península Ibérica seja afetado negativamente (especialmente comércio de mercadorias), o que pode implicar riscos de aumento para as empresas exportadoras da região, por exemplo. Além disso, notamos que o setor agrícola e vários ramos da indústria estão particularmente expostos aos altos preços de energia, alimentos e metais, que foram exacerbados pelo conflito Rússia-Ucrânia. Isso pode afetar a confiança dos negócios e exercer uma pressão extra sobre os preços ao consumidor. De fato, há preocupações crescentes com o aumento da inflação e o impacto que isso pode ter no consumo privado daqui para frente.

Mas pode o país atrair mais investidores?

Acredito que "cautela" é a palavra-chave, principalmente no que respeita aos mercados europeus.