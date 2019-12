Perdões fiscais furados. TdC denuncia multas por pagar e dívidas em anulação

Os famosos programas de regularização tributária e contributiva (os chamados perdões ou amnistias) sofrem de problemas graves de eficácia, com prejuízo para o erário público, diz o Tribunal de Contas.

Estes planos de perdão de dívidas ao Estado e à Segurança Social lançados em 2005, 2010, 2012 e 2016, tinham como objetivo tentar que alguns contribuintes (sobretudo grandes contribuintes) que obtiveram rendimentos e fortunas de forma irregular ou até ilícita, escondendo os valores em paraísos fiscais, por exemplo, repatriassem o seu dinheiro para Portugal mediante o pagamento de uma taxa à cabeça e da limpeza do seu cadastro, em vários casos (o esquema don’t ask, don’t tell).

Em contrapartida, o Estado recebia de uma só vez (e assim aconteceu em todas as edições dos perdões) mais de mil milhões de euros em receita extraordinária de uma assentada no ano.

No entanto, começam a surgir sinais de que muitos desses acordos não estão a ser ou não foram cumpridos pela parte do contribuinte faltoso, lesando o Estado e a Segurança Social, alerta o Tribunal de Contas (TdC).

No Parecer à Conta Geral do Estado de 2018 (CGE2018), entregue esta sexta-feira ao Parlamento, o Tribunal de Contas revela que há casos de contribuintes que tiveram a amnistia mas não pagaram a taxa (ou multa) que era obrigatória.

O Tribunal presidido por Vítor Caldeira também dá conta de situações em que as dívidas pagas podem ser anuladas, com o Estado ou a Previdência a terem de restituir esses valores. Pode haver custos elevados para os contribuintes, caso tal aconteça.

O parecer do Tribunal sobre a conta de 2018, que só é publicado no final do ano seguinte, diz que a “cobrança coerciva no âmbito do PERES (Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado, que no fundo foi outro regime excecional de regularização de dívidas em impostos e em descontos para a segurança social, lançado no final de 2016, pelo anterior governo PS, de António Costa)” gerou cerca de “57 milhões de euros” de encaixe. Parece pouco.

O Tribunal diz que o valor anual “tem diminuído gradualmente (443 milhões de euros, em 2016; 116 milhões de euros em 2017).

Diz o TdC: “Note-se que o Tribunal tem alertado relativamente a programas especiais de regularização de dívidas, como o PERES (mas também como o RERD, em 2013, outro regime especial de regularização de dívidas), que as dívidas pagas podem vir a ser anuladas, principalmente por decisões judiciais, daí resultando a restituição dos montantes pagos pelos contribuintes”.

Recorde-se que os sucessivos governos (Sócrates, Passos e, em certa medida, Costa, com o RERD de 2016) enveredaram por estes esquemas de amnistia de dívidas ao fisco e à Segurança Social. Isto acontece desde 2005.

O Regime Especial de Regularização Tributária (RERT) aconteceu três vezes. Foram amnistias fiscais lançadas pelos governos PS (2005 e 2010) e PSD/CDS em 2012. Estes convites ao repatriamento de capitais problemáticos e em dívida permitiram a quem tinha dinheiro ilegalmente parqueado no estrangeiro regularizar a sua situação, a troco do pagamento de uma taxa e da amnistia de eventuais crimes fiscais”.

Para o Tribunal de Contas, há vários buracos. Na última amnistia, a tal lançada em 2016, o TdC diz que “no âmbito do programa PERES, recomenda-se reavaliar as situações de tratamento diferenciado de contribuintes e de concessão de benefícios indevidos, bem como assegurar a instauração dos processos de contraordenação por atraso dos pagamentos das contribuições”.

Ainda na parte da Segurança Social, as dúvidas ou reservas subsistem. O TdC diz que detetou uma “incorreta aplicação do regime do Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES) por indevida dispensa e redução de juros”. E ainda situações de “não instauração de processos executivos relativos a reembolsos de prestações, pagamentos indevidos e contraordenações”.