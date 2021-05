Perto de três mil reservas da Tarifa Açores no primeiro dia de vendas

Avião da SATA que faz a ligação entre ilhas no aeródromo da ilha Graciosa © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Maio, 2021 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tarifa até 60 euros para residentes dos Açores em viagens interilhas, disponível desde sábado, para viagens a efetuar a partir de 01 de junho, registou perto de três mil reservas no primeiro dia de vendas.

Em nota enviada hoje, a secretaria regional dos Transportes, Turismo e Energia informa que no primeiro dia de vendas, "houve 2.982 passageiros residentes nos Açores que adquiriram viagens interilhas" na Tarifa Açores.

No dia de ontem (sábado), "houve um crescimento de 4.468 passageiros que reservaram viagens entre 01 de junho e 30 de setembro, o que representa um aumento de 138% (+2.590 passageiros) face à média diária de passageiros que se vinha registando nos últimos sete dias (1.878)", adianta a mesma nota, acrescentando que só a Tarifa Açores é "responsável por mais 2.982 passageiros com reservas".

"Esta é uma medida estruturante do XIII Governo Regional dos Açores e os primeiros números conhecidos são encorajadores e atestam a boa adesão dos residentes na Região à medida", considera o secretário com a tutela dos Transportes, Mário Mota Borges, citado na nota hoje divulgada.

Segundo o governante 01 de junho será uma data histórica para a mobilidade nos Açores, manifestando ainda confiança no aumento dos fluxos turísticos internos e no impacto positivo nos agentes e empresários do turismo com a entrada em vigor da Tarifa Açores.

"Esta medida, conjugada com o trabalho que temos desenvolvido na captação de fluxos turísticos externos, deixa-nos confiantes na retoma deste setor, agora que a percentagem de vacinação já permite uma maior abertura da nossa Região", acrescenta Mota Borges na mesma nota.

Desde sábado que todos os passageiros com residência fiscal nos Açores podem proceder à reserva das passagens áreas pelo preço até 60 euros para todas as viagens, de ida e volta, a efetuar a partir de 01 de junho entre quaisquer das ilhas da Região.

As reservas poderão ser efetuadas recorrendo aos canais de venda da concessionária do transporte aéreo interilhas, a SATA Air Açores, e das agências de viagens.

A Tarifa Açores, que se inicia a 01 de junho, como atempadamente anunciado pelo Governo dos Açores, é um processo simples e automático e em que se evitam ações suplementares por parte dos passageiros, que pagam um preço máximo pela sua viagem até 60 euros.

Os passageiros que já tenham adquirido bilhete à tarifa de residente normal para viagens interilhas a realizar a partir de 01 de junho (e que ainda não tenham iniciado as suas viagens), poderão solicitar um reembolso do diferencial para a Tarifa Açores, lembra a nota divulgada pelo Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

A Tarifa Açores, que se inicia a 01 de junho, "como atempadamente anunciado pelo Governo dos Açores, é um processo simples e automático e onde se evitam ações suplementares por parte dos passageiros, que pagam um preço máximo pela sua viagem de até 60 euros", refere ainda o executivo.

A secretaria regional dos Transportes, Turismo e Energia destaca ainda que esta tarifa, "medida aceleradora de criação do mercado interno", constitui um "importante contributo para a mobilidade dos açorianos, para um melhor conhecimento dos Açores pelos residentes nas nove ilhas e para o aprofundamento do conceito de Autonomia".