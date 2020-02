Peso das pensões na economia cai há quatro anos, mas é ainda 6º mais alto da UE

No conjunto da União Europeia, Portugal continua a manter o sexto lugar na despesa pública com os apoios à terceira idade, acima da média do grupo. Mas os gastos continuam a tendência de queda já de quatro anos consecutivos em termos do peso que representam na riqueza produzida pelo país.

De acordo com dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira, os encargos públicos com pensões e outras prestações da Segurança Social destinadas à terceira idade, como o Complemento Solidário para Idosos, conheceram um ligeiro recuo em 2018, ficando nos 11,5% do PIB. É menos uma décima da economia nacional a apoiar este tipo de despesas da Segurança Social do que no ano anterior, mantendo-se a tendência de diminuição relativa dos gastos desde 2014. Nesse ano, o peso das verbas estava em 12,6% do PIB.

Na lista de países que mais recursos dedicam à terceira idade lidera a Finlândia, com um suporte equivalente a 13,6% do PIB, seguindo-se França, com os gastos a representarem 13,3% da riqueza anual do país, tal como a Itália. A Grécia manteve-se o quarto país da UE onde as pensões mais pesam na economia, mas reduziu substancialmente a percentagem do PIB que lhes é dedicada, em seis décimas, para 13,2% do PIB. Antes de Portugal, surge ainda a Áustria, com encargos que representam 12,4% do PIB, e também menos uma décima em relação ao ano anterior. A média do grupo europeu, contabilizando ainda o Reino Unido, manteve-se em 10,1% do PIB.

Além das despesas com pensões, também os gastos de Portugal com infância recuaram em termos do peso que representam na economia. As verbas públicas para medidas como abonos de família desceram uma décima para passarem a equivaler a 1% do PIB. Aqui, Portugal tem um sexto lugar, mas entre os países que menos gastam em Segurança Social para apoio de menores. A média europeia de despesas fica bastante acima, a valer 1,7% do PIB dos 28.

A descida relativa nos gastos com pensões e infância contribuiu para baixar o peso da despesa da Segurança Social no PIB português para 17,1% (menos 0,1 p.p.). Na UE, as despesas globais com Segurança Social representavam há dois anos 19,2% do PIB.

As prestações sociais são a principal função dos Estados em termos de despesa a nível europeu, seguindo-se os gastos com saúde, que no grupo representam 7% do PIB conjunto. Em Portugal, a despesa com saúde fica em 6,3% do produto interno bruto nacional, subindo uma décima em 2018.