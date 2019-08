Peso de salários acima de 900€ atinge máximo, mas mercado laboral perde vigor

Mesmo com subida substancial do salário mínimo, os salários líquidos inferiores a 900 euros estão a perder expressão em termos de emprego – ainda assim mais de 55% dos trabalhadores está neste grupo. Em compensação, as classes salariais iguais ou acima dos 900 euros estão a ganhar expressão, abrangendo já um terço do total do emprego por conta de outrem, mostram cálculos do Dinheiro Vivo (DV) com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O DV noticiou recentemente que os aumentos salariais médios no setor privado alcançaram os melhores registos dos últimos oito anos, sendo preciso recuar a maio de 2010 para encontrar valores desse calibre (4,3%). Portugal esteve sob um programa de ajustamento que obrigou a cortar salários e pensões até meados de 2014. Cinco anos volvidos, os salários estão a ganhar, finalmente.

Os dados do INE vêm reforçar essa ideia e dizem mais. Apesar da subida do salário mínimo, que desde o início do ano está nos 600 euros brutos, os salários inferiores a 900 euros perdem expressão no emprego por conta de outrem. O peso dos empregos com rendimentos salariais entre os 310 e 900 euros afunda de forma quase espetacular (nos últimos anos oscilou entre os 20% a 30% do trabalho por conta de outrem) para apenas 7,5% do total no segundo trimestre deste ano, indica o INE.

Já o peso do emprego onde os ordenados são superiores a 900 euros ganha importância de forma paulatina. A classe dos 900 a 1200 euros líquidos já vale mais de 14% do emprego total e a classe dos 1200 a 1800 euros já vai em quase 14%.

Em todo o caso, o grupo salarial mais abrangente em Portugal é o dos 600 a 900 euros, onde está quase metade da população empregada (45,4%, com base nos dados do INE).

Esta dinâmica salarial ajuda a explicar a tendência positiva que continua a existir no salário médio líquido da economia, que no segundo trimestre subiu quase 3% face a igual período de 2018, para 911 euros por mês. Também este valor é um máximo histórico; está 100 euros acima do nível que vigorava quando terminou o programa de ajustamento (segundo trimestre de 2014).

Desemprego mínimo, mas mercado pode estar a virar

No entanto, o INE também mostrou ontem que a recuperação salarial da economia acontece num momento de aparente viragem, para pior, do mercado de trabalho.

A taxa de desemprego nacional diminuiu de forma significativa, de 6,8% no primeiro trimestre para 6,3% da população ativa no segundo trimestre, indicou o INE.

Trata-se do “valor mais baixo da série iniciada em 2011”, isto é, um mínimo de pelo menos oito anos, observa. Colando a série anterior, significa que é preciso recuar 15 anos (até ao 2º trimestre de 2004) para encontrar um valor tão baixo quanto este (6,3%).

No entanto, apesar deste mínimo, o instituto dá conta de que podemos estar perto do tal ponto de viragem no mercado laboral. Isto porque a descida do número de desempregados é cada vez mais fraca e o aumento do emprego também.

O INE fase esse reparo. “Em relação ao trimestre homólogo de 2018, a população desempregada diminuiu 6,6% (menos 23,3 mil casos), na sequência dos decréscimos observados desde o 3º trimestre de 2013.”

Ou seja, oficialmente, Portugal tem agora 328,5 mil pessoas sem trabalho. No entanto, mostram as estatísticas oficiais, este alívio de 6,6% no contingente do desemprego é o mais fraco em quase seis anos (desde o 3º trimestre de 2013).

“Estes decréscimos [na população desempregada], porém, têm vindo a ser cada vez menores ao longo do último ano, tal como os acréscimos homólogos observados na população empregada”.

Por exemplo, o número de pessoas empregadas aumentou apenas 0,9% no 2º trimestre deste ano face a igual período de 2018, naquela que é a subida mais fraca dos últimos três anos. O país fica assim cerca de 4,9 milhões de trabalhadores no 2º trimestre de 2019.

Desemprego jovem e de longa duração pioram

E há mais sinais que apontam para uma possível viragem a prazo. Por exemplo, a intensidade do desemprego jovem aumentou face ao início do ano. O desemprego de longa duração também. “A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se em 18,1%, tendo aumentado 0,5 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre anterior e diminuído 1,3 p.p. relativamente ao homólogo”, refere o INE.

“A proporção de desempregados à procura de emprego há 12 ou mais meses (longa duração) foi estimada em 53,1%, mais 6,3 p.p. que no trimestre anterior e mais 0,8 p.p. que no homólogo”, diz o novo inquérito ao emprego.