Peso de salários no PIB já supera média europeia, mas a partir daqui é a descer

O primeiro-ministro, António Costa, assinalou o último Dia do Trabalhador, no passado domingo, com um gráfico sobre o peso das remunerações no PIB que tracejava a trajetória para os próximos anos. Objetivo: chegar ao ponto em que salários e contribuições sociais pagas a favor dos trabalhadores representem 48% da riqueza anual. Igualar a média da zona euro. Na publicação do líder do governo, no Twitter, Portugal andaria perto dos 46% do PIB, com caminho por fazer.

Mas não anda. Afinal, o país chegou mais cedo, em 2021, à desejada convergência. Não pelos melhores motivos. Os dados do INE e do Eurostat colocam Portugal no ponto mais alto de sempre em peso das remunerações e contribuições sociais, nos 48,8%, superando tanto a média dos 27 Estados-membros europeus (47,8%) como a dos 19 países do euro (48,4%). A explicação está no facto de o PIB ter encolhido, mas os salários não, tendo estes, aliás, mantido o crescimento, embora a um ritmo mais lento.

Cair para subir

Do gabinete de António Costa, vem a clarificação quanto à disparidade. Afinal, o executivo diz que coloca a casa de partida para a meta inscrita no programa do governo em 2019, ano em que as remunerações estavam em 45,3% do PIB e, aí sim, a três pontos percentuais da média da zona euro. É o caminho que esta legislatura se propõe fazer, a contar com 20% de subida no salário médio.

"Durante a crise pandémica, devido à resposta robusta de políticas públicas, foi possível suster as remunerações apesar da queda do PIB, o que levou a um aumento transitório do rácio", diz o gabinete do primeiro-ministro. "O nosso compromisso é com o aumento estrutural do peso das remunerações no PIB, em mais três pontos percentuais face ao valor pré-crise pandémica", clarifica.

Por agora, não há caminho. O caminho faz-se caindo. Ou seja, o tamanho do trajeto a recuperar vai depender de quanto irão enfraquecer os salários na relação com o conjunto da economia, um pressuposto assumido na explicação do governo e implícito nas metas orçamentais de 2022. E que, de resto, a número dois de António Costa, Mariana Vieira da Silva, tinha já também admitido no parlamento nesta última semana, dando como certo "um recuo" nos objetivos.

A partir daqui, o caminho será então a descer. Se para a economia são esperados 4,9% de expansão, os salários deverão subir bastante menos, fazendo com que o rácio da massa salarial caia.

Desde logo, por efeito das opções orçamentais para 2022 para mais de 700 mil trabalhadores públicos, que representam pouco menos de um quinto do total de trabalhadores por conta de outrem. Estes vão, segundo o governo, ver as remunerações subir 2,5%, em grande medida por efeito de promoções e progressões e menos pelos 0,9% de atualização de salários do início deste ano.

Subidas moderadas

No setor privado, para já, são poucos os dados. O INE divulgará na próxima semana a evolução das remunerações médias no primeiro trimestre. Os dados da contratação coletiva até fevereiro, últimos disponíveis, apontam entretanto para menos trabalhadores abrangidos pela renovação de convenções, e para subidas salariais que deverão ficar longe de garantir aumentos reais. Em janeiro, sindicatos e empresas negociaram subidas nominais médias de 4%, e já em fevereiro de 1,8%, segundo dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.

A moderação salarial tem estado na boca do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, como sinal à política monetária, e do governo, como ferramenta para evitar uma escalada de preços ainda maior do que os 7,2% de inflação homóloga estimados para abril . Mas, já se admite uma subida generalizada de preços para lá da energia e da alimentação, e um fenómeno menos passageiro. Oposição e sindicatos insistem contra a tese de que maiores aumentos criam o risco de uma espiral inflacionista.

Na quarta-feira, os salários são tema da agenda dos parceiros sociais, com o governo a reagendar o tema de um acordo de rendimentos e competitividade, cujas discussões estão paradas desde a chegada da pandemia. "Serão apontados os eixos da negociação seguindo os compromissos assumidos no Programa do Governo", refere o gabinete de António Costa.

A história dos acordos de rendimentos celebrados em Concertação Social nasce, precisamente, após os números galopantes de inflação registados em Portugal após o choque petrolífero do final da década de 1970. Nesses anos, e após a intervenção do FMI, a receita passou por definir referenciais de aumentos para a contratação coletiva que assegurassem ganhos de poder de compra aos trabalhadores, vindos de fortes perdas. Os primeiros acordos, celebrados em 1986 e 1987, insistiram também na contenção de aumentos de preços por parte das empresas e em alargar instrumentos de poupança para que a subida de rendimentos não alimentasse a inflação.

Mais de 20 anos desde o último acordo desta natureza, não é certo que o governo mantenha a ideia de definir referenciais de subidas para a contratação coletiva, discutida antes da pandemia. O que se conhece, para já, são intenções no plano fiscal. Incluem a "redução progressiva das taxas de IRS para todos os que venham a beneficiar dos aumentos de rendimento", "os ajustamentos necessários à estrutura" do IRS, e "ajustamentos à estrutura do IRC que favoreçam as boas práticas salariais das empresas, em termos de valorização dos rendimentos e de redução das disparidades salariais".