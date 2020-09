Pesos pesados animam negociações no PSI20

A bolsa de Lisboa seguia esta quarta-feira em alta, mantendo a tendência da abertura e a tendência das principais congéneres europeias, com os pesos pesados a animarem as negociações.

Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou negativa, com o índice PSI20 a cair 0,87% para 4.121,94 pontos.

Hoje, pelas 8:50, o PSI20 seguia em alta de 0,61% para 4.147,01 pontos, com 13 ações em alta, uma em baixa e quatro inalteradas.

Do lado dos ganhos, os CTT e a Semapa eram as ações que mais subiam, com ganhos de 1,67% e 1,18% para 1,67 euros e 1,18 euros.

O BCP seguia a avançar 1,06% para 0,09 euros e a Jerónimo Martins avançava 0,87% para 13,88 euros.

A EDP seguia em alta de 0,83% para 4,15 euros e a Galp avançava 0,61% para 8,60 euros.

A Mota Engil era a única cotada a negociar em terreno negativo, com as ações a recuarem 0,17% para 1,15 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que abriram hoje em alta, animadas com o reiterado apoio do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, à recuperação da economia norte-americana.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1691 dólares, contra 1,1704 dólares na terça-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 41,47 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,72 dólares na terça-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.