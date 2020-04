Pessoal doméstico só conta com apoio por fecho de escolas

Entre os trabalhadores do serviço doméstico em Portugal, só uma ínfima parte está a receber apoios do Estado com a quase a paragem do país devido à pandemia. Sem apoio extraordinário por quebra de atividade, o pessoal recrutado pelas famílias para as limpezas das casas recebe até aqui apenas um suporte ao salário para acompanhar filhos até 12 anos durante a interrupção das aulas. E, nos dados da Segurança Social divulgados ontem pelo governo, só 1865 trabalhadores domésticos pediram esta ajuda até aqui,

As condições deste apoio ao pessoal doméstico estão em vigor desde esta terça-feira, assegurando que os trabalhadores recebem dois terços do salário à semelhança dos trabalhadores por conta de outrem (mínimo de 635 euros e máximo de 1905 euros). Cabe aos empregadores cobrirem um dos terços da retribuição, bem como manter as contribuições para a Segurança Social. E, bem assim, continuarem a declarar os tempos de trabalho e “a remuneração normalmente declarada relativa ao trabalhador, independentemente da suspensão parcial do seu efetivo pagamento”, junta novo decreto-lei que reviu medidas de apoio. Os trabalhadores também têm de manter descontos

Mas, ao contrário do que já sucede em vários países europeus, este grupo de trabalhadores não pode contar com mais nenhuma medida de apoio ao verem-se impedidos de trabalhar, ou com menos casas para limpar. A Yoopies, uma plataforma de recrutamento de pessoal doméstico, de limpeza e de baby-sitters, afirma que os trabalhadores domésticos portugueses dependem agora da boa vontade dos empregadores. Ou seja, estes podem prescindir do serviço e manter a remuneração, mas em muitos casos poderá também não ser assim.

“Temos mais de 50 mil trabalhadores domésticos registados e na incerteza se irão receber salários nas próximas semanas ou meses”, destaca a Yoopies em comunicado, salientando o que outros países europeus estão a fazer. Em França, o governo dá hipóteses de haver redução de horários com retribuição proporcional – o empregador avança o valor e é reembolsado pelo Estado 15 dias depois. A Alemanha e a Espanha também criaram compensações à redução de horário.

Já em Portugal, para um dos sectores com maior informalidade das relações laborais, o pessoal do serviço doméstico fica dependente das contribuições feitas para a Segurança Social e do preenchimento de requisitos para acesso a subsídio de desemprego. Segundo a Segurança Social, só tem direito à proteção no desemprego quem exerce a atividade em regime de contrato de trabalho mensal a tempo completo e declare a remuneração efetivamente recebida.

Corrigido às 16h13. O apoio para acompanhar menores para pessoal de serviço doméstico tem agora como limite mínimo 635 euros e como teto 1905 euros.