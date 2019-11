Pestana Park Avenue. A estreia na Big Apple já tem data para abrir

O hotel Pestana Park Avenue, o primeiro do grupo hoteleiro português na cidade que nunca dorme, já tem data para abrir: será em janeiro de 2020, anunciou a marca à imprensa internacional.

“Estamos felizes por poder anunciar a abertura do nosso projeto Park Avenue. O ambiente vibrante e dinâmico de Nova Iorque será a localização perfeita para a abertura do nosso 100 hotel”, disse José Theotónio, citado pelo FTN News, que aponta janeiro como o mês do arranque.

Este projeto sofreu um atraso no calendário, tendo estado previsto anteriormente ainda para 2019. No site do grupo Pestana, no entanto, indica-se que a unidade está disponível para reservas apenas em fevereiro de 2020.

“Este hotel representa tudo o que o grupo Pestana tem para oferecer”, disse o responsável português, que falou na expansão internacional do grupo e assumiu que a nova unidade não só se “distinguirá pelo design moderno” como também pela “incrível hospitalidade portuguesa”.

O espaço, que está localizado no coração de Manhattan – a 600 metros do Chrysler Building, a 700 metros do Bryant Park e a 700 metros do Empire State Building -, conta com 95 quartos divididos por 27 pisos e está a ser desenhado pelo Glen & Company, um reputado atelier de arquitetura norte-americano. Por fora, o edifício terá tijolos vermelhos, por dentro, três ou quatro quartos por andar.

O FTN News menciona os detalhes refinados com assinatura portuguesa e destaca os jogos de cama criados pela Baínha de Copas e que fazem homenagem aos azulejos portugueses.

A estreia do Pestana em Nova Iorque faz-se um pouco mais tarde do que estava previsto e, a caminho, está também um Pestana CR7, que terá morada exatamente ao lado desta unidade da gama Collection que agora avança.

Ao Dinheiro Vivo, José Roquette tinha já mencionado os atrasos, lembrando a inexperiência do grupo naquele mercado. “Em Nova Iorque é muito difícil construir, estamos rodeados por todos os lados e é muito difícil fazer fundações. Tudo tem muitas restrições. De certa forma, estamos a aprender. É a primeira vez que estamos a construir um hotel nesta cidade”, indicou, em julho de 2017, o administrador com a pasta do desenvolvimento internacional do grupo.