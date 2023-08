Petição contra nome de ex-cardeal patriarca para ponte pedonal já ultrapassa 9.000 assinaturas

Visita ao "Campo da Graça" (Parque Tejo), recinto da Jornada Mundial da Juventude 2023. Da esquerda para a direita: Carlos Moedas (presidente da CML), Américo Aguiar (bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ) e Antonio Costa (primeiro-ministro). © Gerardo Santos / Global Imagens

A petição que contesta o nome "Cardeal Dom Manuel Clemente", proposto por Carlos Moedas, o presidente da câmara de Lisboa, para a ponte ciclopedonal entre Lisboa e Loures, já recolheu mais de 9.000 assinaturas (às 19h40 deste domingo) e, assim, também já poderá ser debatida no plenário da Assembleia da República.

A adesão crescente à petição "não surpreende", disse à Lusa Tiago Rolino, um dos promotores da iniciativa que tem como objetivo levar a debate na Assembleia da República a decisão da câmara da capital de dar o nome do cardeal-patriarca cessante, Manuel Clemente, à nova ponte ciclopedonal que liga os concelhos de Lisboa e Loures e que foi construída no Parque Tejo, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e da visita do Papa Francisco a Portugal no início de agosto.

A homenagem ao cardeal é contestada pelos promotores da petição pública, que consideram uma ofensa ao bom nome das vítimas de abusos sexuais pela Igreja Católica.

A comissão independente que estudou os abusos estimou que o número de crianças abusadas por padres e outros elementos da Igreja ao longo das últimas décadas ascenda a, pelo menos, 4.800 vítimas.

Em menos de 24 horas, o número de subscritores da petição contra o nome do cardeal proposto por Carlos Moedas passou de cerca de 1.000, no sábado ao final da tarde, para 8.753 pessoas, às 19h15 deste domingo (dia 13).

"Não estamos surpreendidos com o alcance porque sabemos que é uma luta justa, que não é pessoal, não é contra ninguém, mas é pela proteção do bom nome das vítimas. É uma luta justa de toda a gente", disse Tiago Rolino.

No dia em que o Jornal de Notícias revelou que 93% dos contratos da JMJ foram feitos por ajuste direto, o promotor da petição pública acusou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD, ex-ministro de Pedro Passos Coelho e ex-comissário europeu), de querer fazer "um ajuste direto de imagem e afirmação política" às custas de uma infraestrutura pública e das vítimas de abusos pela.

"A sociedade percebeu a importância destes movimentos. É uma causa de proteção dos mais elementares direitos humanos. Carlos Moedas quis fazer aqui um ajuste direto de imagem e afirmação política", afirmou.

Intitulada "Petição pela alteração do nome previsto para a ponte Lisboa/Loures no Parque Tejo", a petição foi lançada no sábado através da rede social X (antigo Twitter) por Telma Tavares, autora dos cartazes em memória das vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja Católica que foram colocados em Lisboa, Loures e Algés durante a JMJ, que decorreu no início do mês.

Durante os dias em que decorreu a JMJ, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, também reagiu mal à iniciativa cívica, tendo ordenado a remoção do cartaz que evoca as mais de 4800 vítimas de abusos. Horas depois, o autarca foi obrigado a recolocar o cartaz sob pena de estar a cometer mais uma ilegalidade.

Na nova petição é invocada "a suposta laicidade do Estado" e questionado se a atribuição do nome de Manuel Clemente à ponte "pode ser vista até como uma ofensa e/ou desrespeito pelas mais de 4800 vítimas de abuso sexual por parte da igreja em Portugal".

"Sendo a ponte um dos equipamentos que foi pago com recurso a dinheiros públicos, que todos os portugueses irão pagar com assinalável esforço, o mínimo exigível será que se homenageie quem tenha factualmente marcado a diferença ou sido autor de feitos que mereçam destaque no nosso município", lê-se no texto.

A petição é dirigida à Câmara Municipal de Lisboa (CML), mas tendo já recolhido mais de 7.500 assinaturas poderá ser apreciada pelos deputados em plenário na Assembleia da República.

Como referido, na sexta-feira, a CML surpreendeu muito ao anunciar que a nova ponte ciclopedonal que liga os concelhos de Lisboa e Loures, sobre o rio Trancão, na zona oriental da cidade, vai chamar-se Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente.

"É uma justa homenagem da cidade a um homem que deu tanto a Lisboa ao longo da sua vida", afirmou Carlos Moedas, em comunicado.

Numa mensagem enviada à Lusa, Manuel Clemente agradeceu "a generosidade" do município e disse incluir no seu nome "todos quantos trabalharam na Jornada Mundial da Juventude".

Segundo a câmara de Lisboa, o nome da ponte foi comunicado ao presidente da autarquia de Loures, Ricardo Leão (PS), que considerou tratar-se de "uma boa opção e um justo reconhecimento".