Petição contra obras no Porto de Leixões discutida no Parlamento em outubro

A petição com mais de 6.500 assinaturas que apela à suspensão do prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, Matosinhos, vai ser discutida na Assembleia da República a 14 de outubro, adiantou hoje à Lusa o promotor.

Com o nome “Diz Não ao Paredão”, o abaixo-assinado, criado em março de 2019, vai agora ser debatido em reunião plenária, depois de a 27 de fevereiro o ter sido na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, recordou o porta-voz do Movimento “Diz Não ao Paredão”, Humberto Silva.

“Espero que esta discussão sirva para fazer o que ainda não foi feito, ou seja, a avaliação integrada dos três projetos [nomeadamente prolongamento do quebra-mar, novo terminal de contentores e melhoria das acessibilidades] previstos para o porto”, disse.

O também presidente da Associação Década Reversível (ADERE) considerou que os três projetos servem o mesmo propósito, por isso, os seus estudos e impactos devem ser feitos em conjunto e avaliados como um todo.

É um projeto único e não está a ser avaliado dessa forma, reforçou.

A 31 de julho, iniciou-se a discussão pública do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao projeto da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) para o novo terminal de contentores.

A APDL revelou à Lusa a 24 de julho que a adjudicação da obra de prolongamento do quebra-mar estava “prevista para o último trimestre” de 2020, enquanto a tutela disse “não vislumbrar motivo” para bloquear o processo.

Fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) indicou que, “tendo todo o concurso público tramitado sem desconformidades, e tendo sido feita uma aproximação às preocupações manifestadas pela Câmara de Matosinhos, não se vislumbram motivos” para “justificar uma não adjudicação”, até porque isso podia perigar o acesso a fundos comunitários.

A tutela afirmou que o ministro Pedro Nuno Santos “deu orientações” para que a adjudicação acontecesse após apreciação da APA a obras associadas, nomeadamente o novo terminal de contentores.

“Embora o processo relativo ao prolongamento do quebra-mar seja, por razões de cariz técnico e operacional, absolutamente independente do processo do novo terminal, houve, de facto, uma tentativa de aproximação das partes, pelo que foram também dadas instruções para que o grupo de acompanhamento reunisse uma vez mais”, indicou o MIH.

A realização de um estudo sobre o “valor económico do desporto de ondas em Matosinhos e no Grande Porto” é uma das recomendações do “parecer favorável condicionado” da comissão de Avaliação ambiental ao prolongamento do quebra-mar, segundo o documento a que a Lusa teve acesso em janeiro.

A obra de Prolongamento do Quebra-mar Exterior e Melhoria das Acessibilidades Marítimas tem um valor previsto global de 147 milhões de euros.