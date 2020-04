António Costa e Silva. “Sem os EUA é difícil um acordo na OPEP+”

A OPEP+, que engloba os 14 países da OPEP e 10 aliados liderados por Moscovo, reúnem, esta quinta-feira à tarde, para tentar chegar a acordo num corte da produção de petróleo que ponha fim à guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia

Os tempos são de extrema volatilidade, ainda mais do que a habitual, nas cotações internacionais do petróleo. O presidente executivo da Partex fala mesmo numa “tempestade perfeita”, mas acredita que os países da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e os seus aliados estão condenados a chegar a um acordo. Mas, para isso, os Estados Unidos terão, também, que se chegar à frente e assumirem a sua quota-parte dos cortes a fazer. “É praticamente incontornável que tal aconteça, face à situação que vivemos”, defende.

Em causa está a guerra comercial entre a Arábia Saudita e a Rússia, decretada por Riade precisamente por Moscovo ter recusado, a 6 de março, a proposta de corte adicional da produção de petróleo em mais 1,5 milhões de barris por dia, o que faria com que, no total, a retirada conjunta dos países da OPEP e dos aliados liderados pela Rússia, a chamada OPEP +, atingisse os 3,2 milhões de barris diários. Uma medida que pretendia evitar que a diminuição drástica da procura, por via da pandemia de covid-19, levasse a um desequilíbrios dos preços, dada a oferta excedentária.

Sem acordo, a Arábia Saudita, o maior produtor mundial, decidiu inundar o mercado, o que fez cair as cotações do crude nos mercados internacionais para valores que chegaram abaixo dos 20 dólares a semana passada. As pressões não se fizeram esperar e, embora Donald Trump tenha anunciado, no dia 2, que Riade e Moscovo haviam chegado a acordo para reduzir a oferta em 10 milhões de barris ao dia, o que levou o barril de Brent a ultrapassar os 36 dólares e do WTI a aproximar-se dos 30 dólares, permanecem muitas dúvidas no ar. Para hoje está agendada nova ronda negocial da OPEP+, e a grande incógnita é se a Arábia Saudita e a Rússia se vão, ou não, entender.

“Mais tarde ou mais cedo, e acredito que seja mais cedo, haverá um acordo. Se não for agora, será na próxima reunião. As pressões sobre os sauditas são brutais”, diz António Costa e Silva, que destaca as declarações do secretário de Estado da Energia norte-americano, Dan Brouillette, convidando os sauditas a deixarem a OPEP e a unirem-se aos Estados Unidos e ao G20.

“Esta crise está a por o mundo de pernas para o ar”, garante o presidente executivo da Partex, em referência ao jogo do “gato e do rato” em que EUA, Arábia Saudita e Rússia se envolveram. “Os EUA, que sempre foram contra a OPEP, acusando tratar-se de um cartel, procura, agora, atrair a Arábia Saudita para conseguir limitar a produção e evitar que os preços do petróleo continuem a cair”, ironiza. O problema, diz, é a “tempestade perfeita” que se vive no mercado. “As perspetivas já não eram as melhores, no arranque do ano, mas com o declínio muito acentuado da economia mundial, por via da covid-19, ainda pioraram. Só a China, o principal importador de petróleo do mundo, deixou de importar seis milhões de barris ao dia em janeiro e fevereiro. E com o alastrar da pandemia, a queda no consumo é hoje de 25 milhões de barris ao dia, é brutal”, frisa.

António Costa e Silva admite que a Rússia e a Arábida Saudita são “os mais bem preparados” para aguentar uma guerra de preços, mas reconhece que, mesmo estes, “não aguentam muito mais tempo” esta situação. A grande questão é saber quem aceita cortar em quanto a sua produção. Os 10 milhões de barris diários anunciados por Donald Trump não lhe parecem, de todo, um valor credível. “Se não foi possível, há um mês, chegar a acordo para um corte adicional de 1,5 milhões de barris, não se vai, agora, passar para os 10 milhões”, argumenta.

Para o CEO da Partex há uma certeza, é que dificilmente será possível que Riade e Moscovo cheguem a algum acordo sem que haja um compromisso similar de corte na produção por parte dos Estados Unidos. “O que a efetivar-se é um volte face em relação a tudo o que os americanos sempre defenderam nos últimos 40 anos, já que nunca quiseram interferir no mercado. Agora, dificilmente haverá acordo sem esse compromisso”, refere.

António Costa e Silva fala mesmo numa política “completamente errática” por parte do Estados Unidos, que avançam com ameaças várias, desde a imposição de tarifas às importações de petróleo, à possibilidade de levar ao Senado uma lei anti-OPEP. O resultado dos muitos efeitos que a descida do petróleo tem, desde o impacto nas restantes matérias-primas, passando pelas moedas e pelo sistema financeiro.

O responsavel da Partex, a petrolífera vendida pela Fundação Calouste Gulbenkian aos tailandeses da PTT Exploration and Production, mostra-se, no entanto, confiante na capacidade de negociar e de trabalho nos bastidores do secretário-geral da OPEP, Mohammed Sanusi Barkindo, o obreiro do acordo de 2017 que esteve em vigor até 31 de março de 2020. “Para ter convocado esta reunião, alguma coisa deve ter encaminhada, espero”, sublinha.